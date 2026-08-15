Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Relo Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,52 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,34 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Relo Holdings investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +10,85 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Relo Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,52 % Dividendenrendite bietet Relo Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,16 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Relo Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,52 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,34. Relo Holdings weist eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,52 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Relo Holdings ist ein führender Anbieter von Relocation-Services, der sich durch ein starkes asiatisches Netzwerk und individuelle Lösungen auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Cartus, SIRVA und Graebel.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Relo Holdings konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +17,16 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Relo Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.08.2026

Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Relo Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,52 %, eine Investition von etwa 340.910€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 75,00 +8,70 % +3,52 % 2026 69,00 +64,29 % +3,51 % 2025 42,00 +13,51 % +2,16 % 2024 37,00 +12,12 % +2,94 % 2023 33,00 +13,79 % +1,56 % 2022 29,00 0,00 % +1,58 %

Warum Relo Holdings für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,52 %

Stetiges Dividendenwachstum: +17,16 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,34

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 28.410 € 3.000 € 85.228 € 6.000 € 170.455 € 12.000 € 340.910 €

Relo Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,73 % 1 Monat +8,29 % 3 Monate +14,63 % 1 Jahr +9,81 %

Informationen zur Relo Holdings Aktie

Es gibt 153 Mio. Relo Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mrd. € wert.

Relo Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Relo Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Relo Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.