SpaceX springt 24,3 Prozent: Im Forum wächst die Euphorie

Im Zentrum der Debatte steht die technologische und wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Auslöser war ein vielzitiertes Fachartikel-Porträt, das die Leistungsfähigkeit des Starship-Systems kritisch hinterfragt. Ein Teil der Community misst dem Beitrag hohe Relevanz bei, weil der Autor einen physikalischen Hintergrund hat und das Starship-Konzept mit Berechnungen zur Nutzlast und zum Leergewicht in Frage stellt. Andere Stimmen sehen darin vor allem theoretische Modellrechnungen mit zahlreichen Annahmen und Schätzungen, die mangels veröffentlichter Originaldaten von SpaceX zwangsläufig unsicher bleiben. Für sie sind kaufmännische Einschätzungen erfahrener Investoren aussagekräftiger als technische Ferndiagnosen.

Die SpaceX-Aktie stand in dieser Woche so stark im Fokus wie selten zuvor. Nach einem Kursplus von 24,3 Prozent und einer Spanne zwischen 112,80 und 129,80 Euro diskutierte die Community vor allem eine Frage: Trägt das aktuelle Bewertungsniveau die hohen Erwartungen an Starlink und die neu entfachte KI-Fantasie – oder läuft der Kurs der Realität davon?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Diese Kontroverse zieht sich durch viele Beiträge: Während Skeptiker von einem „Lügengebäude“ sprechen und auf vermeintliche Diskrepanzen zwischen Musks Ankündigungen und physikalischen Grenzen verweisen, betonen Befürworter die bisherige Umsetzungskraft des Unternehmens. Für sie überwiegt die praktische Erfolgsbilanz von SpaceX gegenüber theoretischen Einwänden. Die Diskussion bleibt damit im Kern eine Abwägung zwischen Vertrauen in Musks Track Record und Misstrauen gegenüber ambitionierten Versprechen.

Starlink als Wachstumsmotor – zwischen Nische und globalem Netz

Auf der Chancen-Seite dominiert klar Starlink. Mehrfach hervorgehoben wird die wachsende Präsenz im Luft- und Seeverkehr. Die Community verweist auf eine steigende Zahl von Verkehrsflugzeugen, die bereits mit Starlink-Internet ausgerüstet sind, sowie auf Partnerschaften mit Dutzenden Fluggesellschaften. Auch in der Schifffahrt, von Frachtern über Kreuzfahrtschiffe bis hin zu Offshore-Plattformen, sehen optimistische Anleger einen sich dynamisch entwickelnden Markt. Hinzu kommen neue Verträge einzelner Airlines, die ihre Langstreckenflotten vollständig mit Starlink ausstatten wollen.

Für die optimistische Fraktion ist dies der Beginn einer breiten Skalierung: Starlink werde sich von einer Nische zu einer globalen Infrastruktur entwickeln, die klassische Telekommunikationsanbieter in stagnierenden Märkten unter Druck setzen könne. Die Beobachtung, dass etablierte Player wie Telekom, Vodafone oder AT&T nur noch schwach wachsen, wird als Indiz gewertet, dass satellitengestützte Dienste zusätzliche Nachfrage erschließen oder bestehende Anbieter teilweise verdrängen könnten. In dieser Lesart ist SpaceX ein Frühphasen-Profiteur eines strukturellen Umbruchs, vergleichbar mit den frühen Tagen von Apple, Amazon oder Google.

Dem halten Kritiker entgegen, dass viele der genannten Erfolge im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von 931,41 Milliarden Euro bislang nur begrenzte wirtschaftliche Relevanz hätten. Einzelne Airline- oder Reederei-Deals werden als „Peanuts“ bezeichnet, die zwar Wachstumspotenzial andeuten, aber die aktuelle Bewertung noch nicht rechtfertigen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Starlink im Wettbewerb mit anderen Satellitenprojekten steht und eher als komplementäre Technologie zur terrestrischen Infrastruktur fungiert, nicht als vollwertiger Ersatz klassischer Mobilfunknetze.

KI-Fantasie, Bewertung und die Angst vor der Blase

Ein zweiter großer Streitpunkt ist die Rolle von Künstlicher Intelligenz im SpaceX-Kosmos. Teile der Community sehen in KI-Anwendungen eine zusätzliche Wachstumssäule, die künftig sogar die Umsätze der klassischen Weltraumsparte übertreffen könnte. Verweise auf Analystenkommentare, die SpaceX dank KI-Software erhebliches Upside-Potenzial zuschreiben, nähren die Vorstellung eines „Raketenschubs“ für den Kurs.

Andere Nutzer stufen diese KI-Erzählung als typische „nächste Sau durchs Dorf“ ein, die vor allem dazu diene, Anlegern immer neue Fantasien zu liefern und von der noch begrenzten Sichtbarkeit harter Zahlen abzulenken. Parallelen zur Dotcom-Blase werden ausdrücklich gezogen: Hohe Bewertungen, große Geschichten, aber noch wenig belastbare Profitabilität. Besonders kritisch gesehen wird, dass prominente Wachstumsinvestoren SpaceX und verwandte Titel stark gewichten und damit die Volatilität in ihren Fonds erhöhen. Für die Skeptiker ist dies ein Warnsignal, dass der Markt sich in eine Phase überhöhter Erwartungen hineinsteigern könnte.

Die Bewertung bleibt damit der neuralgische Punkt. Befürworter argumentieren, dass große Technologiewerte historisch oft lange als überteuert galten, bevor sich ihre Geschäftsmodelle voll entfalteten. Gegner halten dagegen, dass SpaceX bereits heute mit Tech-Giganten in einer Liga bewertet werde, ohne vergleichbare Umsatz- und Gewinnhistorie. Ob sich das Unternehmen in diese Größenordnung hineinwachsen kann, ist aus Sicht der Community eine offene Wette.

Für die kommende Woche rücken vor allem technische Marken in den Fokus. Das Wochenhoch bei 129,80 Euro gilt als erster relevanter Widerstand, dessen Überwinden die jüngste Rally bestätigen würde. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 112,80 Euro als wichtige Unterstützung gesehen. Angesichts eines nur leicht unterdurchschnittlichen Handelsvolumens bleibt abzuwarten, ob neue Nachrichten zu Starlink-Verträgen oder KI-Projekten ausreichen, um den Kurs aus dieser Spanne herauszuführen – oder ob nach der starken Wochenperformance zunächst eine Phase der Konsolidierung einsetzt.

SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +24,3 % Wochenhoch / Wochentief 129,80€ / 112,80€ Marktkapitalisierung 931,41 Mrd.EUR

Stand: 15.08.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 129,80€ und das Wochentief bei 112,80€ die zunächst wichtigsten Marken.

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