🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    Im Forum steigt die Euphorie

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX springt 24,3 Prozent: Im Forum wächst die Euphorie

    Die SpaceX-Aktie gewann in dieser Woche 24,3 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Euphorie – doch bei Bewertung, Kurstreibern und weiterem Potenzial gehen die Meinungen auseinander.

    Im Forum steigt die Euphorie - SpaceX springt 24,3 Prozent: Im Forum wächst die Euphorie
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    Die SpaceX-Aktie stand in dieser Woche so stark im Fokus wie selten zuvor. Nach einem Kursplus von 24,3 Prozent und einer Spanne zwischen 112,80 und 129,80 Euro diskutierte die Community vor allem eine Frage: Trägt das aktuelle Bewertungsniveau die hohen Erwartungen an Starlink und die neu entfachte KI-Fantasie – oder läuft der Kurs der Realität davon?

    Zwischen Starlink-Euphorie und Zweifel an der Physik

    Im Zentrum der Debatte steht die technologische und wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Auslöser war ein vielzitiertes Fachartikel-Porträt, das die Leistungsfähigkeit des Starship-Systems kritisch hinterfragt. Ein Teil der Community misst dem Beitrag hohe Relevanz bei, weil der Autor einen physikalischen Hintergrund hat und das Starship-Konzept mit Berechnungen zur Nutzlast und zum Leergewicht in Frage stellt. Andere Stimmen sehen darin vor allem theoretische Modellrechnungen mit zahlreichen Annahmen und Schätzungen, die mangels veröffentlichter Originaldaten von SpaceX zwangsläufig unsicher bleiben. Für sie sind kaufmännische Einschätzungen erfahrener Investoren aussagekräftiger als technische Ferndiagnosen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    132,16€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    147,82€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Diese Kontroverse zieht sich durch viele Beiträge: Während Skeptiker von einem „Lügengebäude“ sprechen und auf vermeintliche Diskrepanzen zwischen Musks Ankündigungen und physikalischen Grenzen verweisen, betonen Befürworter die bisherige Umsetzungskraft des Unternehmens. Für sie überwiegt die praktische Erfolgsbilanz von SpaceX gegenüber theoretischen Einwänden. Die Diskussion bleibt damit im Kern eine Abwägung zwischen Vertrauen in Musks Track Record und Misstrauen gegenüber ambitionierten Versprechen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Starlink als Wachstumsmotor – zwischen Nische und globalem Netz

    Auf der Chancen-Seite dominiert klar Starlink. Mehrfach hervorgehoben wird die wachsende Präsenz im Luft- und Seeverkehr. Die Community verweist auf eine steigende Zahl von Verkehrsflugzeugen, die bereits mit Starlink-Internet ausgerüstet sind, sowie auf Partnerschaften mit Dutzenden Fluggesellschaften. Auch in der Schifffahrt, von Frachtern über Kreuzfahrtschiffe bis hin zu Offshore-Plattformen, sehen optimistische Anleger einen sich dynamisch entwickelnden Markt. Hinzu kommen neue Verträge einzelner Airlines, die ihre Langstreckenflotten vollständig mit Starlink ausstatten wollen.

    Für die optimistische Fraktion ist dies der Beginn einer breiten Skalierung: Starlink werde sich von einer Nische zu einer globalen Infrastruktur entwickeln, die klassische Telekommunikationsanbieter in stagnierenden Märkten unter Druck setzen könne. Die Beobachtung, dass etablierte Player wie Telekom, Vodafone oder AT&T nur noch schwach wachsen, wird als Indiz gewertet, dass satellitengestützte Dienste zusätzliche Nachfrage erschließen oder bestehende Anbieter teilweise verdrängen könnten. In dieser Lesart ist SpaceX ein Frühphasen-Profiteur eines strukturellen Umbruchs, vergleichbar mit den frühen Tagen von Apple, Amazon oder Google.

    Dem halten Kritiker entgegen, dass viele der genannten Erfolge im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von 931,41 Milliarden Euro bislang nur begrenzte wirtschaftliche Relevanz hätten. Einzelne Airline- oder Reederei-Deals werden als „Peanuts“ bezeichnet, die zwar Wachstumspotenzial andeuten, aber die aktuelle Bewertung noch nicht rechtfertigen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Starlink im Wettbewerb mit anderen Satellitenprojekten steht und eher als komplementäre Technologie zur terrestrischen Infrastruktur fungiert, nicht als vollwertiger Ersatz klassischer Mobilfunknetze.

    KI-Fantasie, Bewertung und die Angst vor der Blase

    Ein zweiter großer Streitpunkt ist die Rolle von Künstlicher Intelligenz im SpaceX-Kosmos. Teile der Community sehen in KI-Anwendungen eine zusätzliche Wachstumssäule, die künftig sogar die Umsätze der klassischen Weltraumsparte übertreffen könnte. Verweise auf Analystenkommentare, die SpaceX dank KI-Software erhebliches Upside-Potenzial zuschreiben, nähren die Vorstellung eines „Raketenschubs“ für den Kurs.

    Andere Nutzer stufen diese KI-Erzählung als typische „nächste Sau durchs Dorf“ ein, die vor allem dazu diene, Anlegern immer neue Fantasien zu liefern und von der noch begrenzten Sichtbarkeit harter Zahlen abzulenken. Parallelen zur Dotcom-Blase werden ausdrücklich gezogen: Hohe Bewertungen, große Geschichten, aber noch wenig belastbare Profitabilität. Besonders kritisch gesehen wird, dass prominente Wachstumsinvestoren SpaceX und verwandte Titel stark gewichten und damit die Volatilität in ihren Fonds erhöhen. Für die Skeptiker ist dies ein Warnsignal, dass der Markt sich in eine Phase überhöhter Erwartungen hineinsteigern könnte.

    Die Bewertung bleibt damit der neuralgische Punkt. Befürworter argumentieren, dass große Technologiewerte historisch oft lange als überteuert galten, bevor sich ihre Geschäftsmodelle voll entfalteten. Gegner halten dagegen, dass SpaceX bereits heute mit Tech-Giganten in einer Liga bewertet werde, ohne vergleichbare Umsatz- und Gewinnhistorie. Ob sich das Unternehmen in diese Größenordnung hineinwachsen kann, ist aus Sicht der Community eine offene Wette.

    Für die kommende Woche rücken vor allem technische Marken in den Fokus. Das Wochenhoch bei 129,80 Euro gilt als erster relevanter Widerstand, dessen Überwinden die jüngste Rally bestätigen würde. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 112,80 Euro als wichtige Unterstützung gesehen. Angesichts eines nur leicht unterdurchschnittlichen Handelsvolumens bleibt abzuwarten, ob neue Nachrichten zu Starlink-Verträgen oder KI-Projekten ausreichen, um den Kurs aus dieser Spanne herauszuführen – oder ob nach der starken Wochenperformance zunächst eine Phase der Konsolidierung einsetzt.

    SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +24,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 129,80€ / 112,80€
    Marktkapitalisierung 931,41 Mrd.EUR

    Stand: 15.08.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 129,80€ und das Wochentief bei 112,80€ die zunächst wichtigsten Marken.

    SpaceX

    -1,19 %
    +24,32 %
    +0,98 %
    -24,36 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
    SpaceX direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur SpaceX Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Forum steigt die Euphorie SpaceX springt 24,3 Prozent: Im Forum wächst die Euphorie Die SpaceX-Aktie gewann in dieser Woche 24,3 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Euphorie – doch bei Bewertung, Kurstreibern und weiterem Potenzial gehen die Meinungen auseinander.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     