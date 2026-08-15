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    Anleger werden vorsichtiger

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    Nach der schwachen Woche bei Viromed Medical: Darauf kommt es jetzt an

    Die Viromed Medical-Aktie verlor in dieser Woche 4,5 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Anleger werden vorsichtiger - Nach der schwachen Woche bei Viromed Medical: Darauf kommt es jetzt an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie der Viromed Medical AG stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Community. Trotz vergleichsweise ruhiger Umsätze – das Handelsvolumen lag nur bei rund einem Drittel des Wochenschnitts – verlor der Kurs auf Wochensicht 4,5 Prozent und pendelte zwischen 7,00 Euro und 8,05 Euro. Auslöser der intensiven Debatte war eine Directors’-Dealings-Meldung: CEO Uwe Perbandt hat erneut Aktien verkauft. Weniger der Vorgang selbst als die Art und Weise der Kommunikation darüber dominierte die Diskussion.

    Insiderverkauf als Belastungstest für das Vertrauen

    Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, wie der wiederholte Aktienverkauf des Vorstandschefs zu bewerten ist. Ein Teil der Community sieht darin vor allem ein Kommunikationsproblem. Mehrfach wird kritisiert, dass Perbandt seine Verkäufe zwar ordnungsgemäß melde, aber kaum einordnende Informationen liefere. Erwartet würden kurze Hinweise zu Motiven oder zur Einbettung in eine längerfristige Strategie. Das Fehlen solcher Erläuterungen wird als Nährboden für Spekulationen empfunden.

    Besonders kontrovers diskutiert wird der außerbörsliche Charakter der jüngsten Transaktion. Einige Nutzer argumentieren, dass ein Kauf dieser Größenordnung über den Markt angesichts der geringen Liquidität den Kurs deutlich nach oben gezogen hätte. Die Entscheidung, handverlesene Investoren aus dem eigenen Bestand zu bedienen, wird von dieser Seite als Benachteiligung der übrigen Aktionäre interpretiert. Dahinter steht die Sorge, der CEO stelle bestimmte Investoren „gleicher“ und nehme bewusst einen gedämpften Kursverlauf in Kauf.

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    Andere Stimmen relativieren die Dimension des Vorgangs. Der Umfang der verkauften Stücke wird im Verhältnis zur gesamten Aktienzahl als gering beschrieben. Für diese Gruppe ist der Vorgang eher ein normaler Unternehmerverkauf, der an der grundsätzlichen Investmentstory nichts ändere. Teilweise wird spekuliert, Perbandt könne die Erlöse dem Unternehmen wieder als Darlehen zuführen oder für andere unternehmerische Verpflichtungen benötigen. Diese Annahmen bleiben allerdings unbestätigte Interpretationen der Community.

    Zwischen Geduld und Ungeduld: Produktstory vs. Zahlenangst

    Auf der positiven Seite steht für viele Diskutanten unverändert die technologische und kommerzielle Perspektive von Viromed. Die Cold-Plasma-Technologie und insbesondere das Produkt ViroCap gelten in der Community als Kern der Investmentstory. Es wird darauf verwiesen, dass der Vertrieb nach der Sommerpause „erst richtig anlaufen“ solle und bereits Abnahmeverpflichtungen mit Partnern bestünden. Konkrete Stückzahlen, die auf der Hauptversammlung genannt worden sein sollen, werden als Anhaltspunkt für mögliche Meldungen zum Halbjahr herangezogen – allerdings ausdrücklich auf Basis von Erinnerungen und damit als Einschätzungen, nicht als gesicherte Fakten.

    Zusätzliche Fantasie sehen einige Anleger in der Forschungs-Pipeline, etwa im Bereich Prostatakrebs. Hinweise auf laufende Forschungsprojekte und die wachsende Bedeutung von Cold Plasma in der Onkologie nähren die Erwartung, dass Viromed langfristig von einem breiten medizinischen Einsatzspektrum profitieren könnte. In diesem Lager dominiert die Haltung, dass Verzögerungen bei Zulassungen und Publikationen zwar belastend seien, aber zum normalen Ablauf klinischer Prüfungen gehörten.

    Dem gegenüber steht eine wachsende Ungeduld. Mehrfach wird auf den Kursrutsch im Mai verwiesen, der aus Sicht einiger Anleger mit länger als erwartet dauernden Zulassungsprozessen zusammenhing. Die ausstehende Veröffentlichung der Pulmoplas-Studie und die fehlende Klarheit über den Stand der Einreichung bei Fachmagazinen werden als Unsicherheitsfaktoren genannt. Kritische Stimmen befürchten, dass die anstehenden Halbjahreszahlen im September zum nächsten „Kurshammer“ werden könnten, weil das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis des Vorjahres (120,67) bereits eine Menge Vorschusslorbeeren eingepreist habe, während belastbare Umsatzsprünge noch ausstünden.

    Fragile Kursstruktur trifft auf hohen Kommunikationsanspruch

    Die Diskussion macht deutlich, wie fragil die Kursbildung bei Viromed derzeit ist. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass schon wenige Orders mit mittleren Stückzahlen deutliche Ausschläge auslösen können. Vor diesem Hintergrund verstärkt jede Directors’-Dealings-Meldung die Nervosität, zumal der Kurs nach dem jüngsten Verkauf den zuvor etablierten Aufwärtstrend aus Sicht einiger Anleger verlassen hat. Technisch rücken damit das Wochentief bei 7,00 Euro als kurzfristige Unterstützung und das Wochenhoch bei 8,05 Euro als Widerstand in den Fokus.

    Für die kommende Woche bleibt die Community zwischen Zuversicht und Skepsis gespalten. Auf der einen Seite steht die Erwartung, dass jederzeit positive Nachrichten zu Zulassungen, Studienveröffentlichungen oder neuen Vertriebspartnern eintreffen könnten und damit die Story untermauern. Auf der anderen Seite wächst der Druck auf das Management, insbesondere auf den CEO, durch klarere und planbarere Kommunikation Vertrauen zurückzugewinnen. Bis zur Vorlage der Halbjahreszahlen im September dürften daher vor allem zwei Faktoren den Kursverlauf prägen: die Sensibilität des Marktes für weitere Insidertransaktionen und die Frage, ob es gelingt, die Unterstützung im Bereich von 7,00 Euro zu verteidigen und den Widerstand bei 8,05 Euro erneut anzulaufen.

    Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -4,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 8,05€ / 7,00€
    KGV (Vorjahr) 120,67

    Stand: 15.08.2026, 12:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 8,05€ und das Wochentief bei 7,00€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Viromed Medical

    +0,70 %
    -4,55 %
    -5,16 %
    +14,84 %
    +106,46 %
    +620,00 %
    ISIN:DE000A40ZVN7WKN:A40ZVN
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