Kissigs Rückblick 33/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Vincorion, KKR, Apollo, Deutsche Rohstoff AG und Almonty - Rüstungswerte und Rohstoffaktien gingen steil und ihre Finanziers verdienen prächtig mit. Und ich auch...

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



