Kissigs Rückblick 33/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Vincorion, KKR, Apollo, Deutsche Rohstoff AG und Almonty - Rüstungswerte und Rohstoffaktien gingen steil und ihre Finanziers verdienen prächtig mit. Und ich auch...
Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung sowie altkluge Einschätzungen. Natürlich... ツ
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