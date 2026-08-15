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    Passives Einkommen

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    Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

    Eine Rendite von +6,96 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Passives Einkommen - Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Lundin Gold ist ein führendes Bergbauunternehmen mit Fokus auf Goldabbau in Ecuador, bekannt für die hochgradige Fruta del Norte Mine. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Barrick Gold und Newmont. Die Qualität der Mine und die strategische Lage in Südamerika bieten einzigartige Vorteile.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Lundin Gold nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Lundin Gold gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,96 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +84,67 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,34 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Lundin Gold investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +713,25 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Lundin Gold verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +6,96 % Dividendenrendite bietet Lundin Gold ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +84,67 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Lundin Gold für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,96 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,34.
    Lundin Gold weist eine Marktkapitalisierung von 13,62 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,96 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Lundin Gold konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +84,67 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    Lundin Gold Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.08.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +0,25 % konnte die Lundin Gold Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +6,96 %, eine Investition von etwa 172.414 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 4,50767 +69,88 % +6,96 %
    2025 2,653379 +388,60 % +5,07 %
    2024 0,543057 +40,12 % +3,28 %
    2023 0,387565 0,00 % +3,56 %

    Warum Lundin Gold für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +6,96 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +84,67 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,34
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 14.368
    3.000 43.104
    6.000 86.207
    12.000 172.414

    Lundin Gold

    +0,25 %
    +4,58 %
    +16,57 %
    +4,83 %
    +29,24 %
    +472,30 %
    +713,25 %
    +223,48 %
    ISIN:CA5503711080WKN:A12GZU
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    Lundin Gold Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,58 %
    1 Monat +16,57 %
    3 Monate +4,83 %
    1 Jahr +29,24 %

    Informationen zur Lundin Gold Aktie

    Es gibt 242 Mio. Lundin Gold Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,62 Mrd. € wert.

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    Ob die Lundin Gold Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lundin Gold Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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