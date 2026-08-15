Massive Flugausfälle bei EasyJet wegen Streiks

Nach Angaben der Gewerkschaft SNPNC-FO, über die die französische Zeitung "Le Monde" berichtet, haben sich mehr als die Hälfte der rund 900 Kabinenbeschäftigten von EasyJet in Frankreich an dem Streik beteiligt.

PARIS (dpa-AFX) - Wegen eines Streiks des Kabinenpersonals fallen an diesem Wochenende zahlreiche Easyjet -Flüge in Frankreich aus. Französischen Medien zufolge wurden mehr als 100 Verbindungen gestrichen. Auf der easyJet-Website waren am Samstag zahlreiche Verbindungen nicht mehr buchbar. Die Beschäftigten protestieren vor allem gegen kurzfristige Änderungen ihrer Dienstpläne.

Die Beschäftigten beklagen, dass ihre Einsatzpläne immer wieder kurzfristig geändert würden. Laut der französischen Zeitung bietet EasyJet betroffenen Passagieren einen kostenlosen Wechsel auf einen anderen Flug an.

EasyJet ist nach Air France die zweitgrößte Fluggesellschaft in Frankreich gemessen an den Passagierzahlen. Das Land gehört zu den wichtigsten Märkten der Airline auf dem europäischen Festland./sg/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 7,82 auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,59 %. Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5,85 Mrd.. easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -61,64 %/-10,49 % bedeutet.





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