🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ätna-Warnstufe gesenkt - Hoffnung für Flughafen von Catania

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstufe am Ätna von Rot auf Orange gesenkt
    • Flughafen Catania bleibt bis 14 Uhr geschlossen
    • Viele Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet
    Ätna-Warnstufe gesenkt - Hoffnung für Flughafen von Catania
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CATANIA (dpa-AFX) - Nach der Herabstufung der Warnstufe für vulkanische Aktivität am Ätna gibt es vorsichtige Hoffnung auf eine Lockerung der Einschränkungen am Flughafen von Catania. Ankünfte und Abflüge bleiben nach Betreiberangaben zunächst ausgesetzt - bis 14.00 Uhr. Grund sind die Verunreinigung der Flughafeninfrastruktur sowie Vulkanasche.

    Noch am Vortag war eine Aussetzung des Flugbetriebs bis 15.00 Uhr angekündigt worden. Am Vormittag teilte nun der Betreiber des Airports (SAC) mit, die aktuelle Warnstufe sei von Rot auf Orange herabgestuft worden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,63€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,70€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Flugbetrieb mit Unsicherheiten behaftet

    Ob und in welchem Umfang nach 14.00 Uhr wieder Flüge möglich sein werden, ist offen. Die Verkürzung der angekündigten Sperrzeit scheint jedoch ein vorsichtig positives Signal zu sein. Sie bedeutet aber nicht automatisch eine Wiederaufnahme des Betriebs. Passagiere werden aufgefordert, vor der Fahrt zum Flughafen den Status ihrer Flüge bei den Fluggesellschaften zu prüfen.

    Seit Beginn des Ausbruchs vor mehr als einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. Nach Angaben des Betreibers des Flughafens wurden zwischen dem 6. und 12. August rund 36 Prozent der für Catania geplanten Flüge gestrichen. SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre./rme/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 8,174 auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -6,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,73 %/+24,86 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ätna-Warnstufe gesenkt - Hoffnung für Flughafen von Catania Nach der Herabstufung der Warnstufe für vulkanische Aktivität am Ätna gibt es vorsichtige Hoffnung auf eine Lockerung der Einschränkungen am Flughafen von Catania. Ankünfte und Abflüge bleiben nach Betreiberangaben zunächst ausgesetzt - bis 14.00 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     