Ätna-Warnstufe gesenkt - Hoffnung für Flughafen von Catania

Noch am Vortag war eine Aussetzung des Flugbetriebs bis 15.00 Uhr angekündigt worden. Am Vormittag teilte nun der Betreiber des Airports (SAC) mit, die aktuelle Warnstufe sei von Rot auf Orange herabgestuft worden.

CATANIA (dpa-AFX) - Nach der Herabstufung der Warnstufe für vulkanische Aktivität am Ätna gibt es vorsichtige Hoffnung auf eine Lockerung der Einschränkungen am Flughafen von Catania. Ankünfte und Abflüge bleiben nach Betreiberangaben zunächst ausgesetzt - bis 14.00 Uhr. Grund sind die Verunreinigung der Flughafeninfrastruktur sowie Vulkanasche.

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Flugbetrieb mit Unsicherheiten behaftet



Ob und in welchem Umfang nach 14.00 Uhr wieder Flüge möglich sein werden, ist offen. Die Verkürzung der angekündigten Sperrzeit scheint jedoch ein vorsichtig positives Signal zu sein. Sie bedeutet aber nicht automatisch eine Wiederaufnahme des Betriebs. Passagiere werden aufgefordert, vor der Fahrt zum Flughafen den Status ihrer Flüge bei den Fluggesellschaften zu prüfen.

Seit Beginn des Ausbruchs vor mehr als einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. Nach Angaben des Betreibers des Flughafens wurden zwischen dem 6. und 12. August rund 36 Prozent der für Catania geplanten Flüge gestrichen. SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre./rme/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 8,174 auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -6,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,56 %. Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd.. TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,73 %/+24,86 % bedeutet.



