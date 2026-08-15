Eröffnung des neuen Bahnhofs Fangschleuse verschiebt sich
- Eröffnung des Bahnhofs Fangschleuse verzögert sich
- Strecke zwischen Erkner und Frankfurt bleibt gesperrt
- Busnotbetrieb ersetzt ausgefallene RE1-Züge
GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Die für heute geplante Eröffnung des neuen Bahnhofs Fangschleuse nahe der Tesla -Autofabrik in Grünheide südöstlich von Berlin verzögert sich. Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) teilte mit, dass die Bauarbeiten an der Strecke zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) länger dauerten. Ursprünglich sollten am frühen Morgen Züge der Regionalexpresslinie RE1 an dem neu gebauten Bahnhof halten.
"Achtung auf der Linie RE1: DB InfraGO verlängert die Baumaßnahme zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) um voraussichtlich 24 Stunden bis zum 15.08.2026, ca. 21:00 Uhr", schreibt die Odeg auf ihrer Homepage. An Anzeigetafeln am Bahnhof Fangschleuse waren die Ausfälle am Morgen zu sehen. Die Odeg schrieb auf ihrer Internetseite, ein Busnotbetrieb sei eingerichtet.
Der Bahnhof Fangschleuse östlich von Berlin gehört zu einer wichtigen Verkehrsachse in Richtung Osten. Der RE1 ist eine Pendler-Strecke unter anderem für die Mitarbeiter des Tesla-Werks./mow/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 295,9 auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +9,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 416,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +18,30 %/+62,24 % bedeutet.
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