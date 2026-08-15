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    Die Bullen melden sich zurück

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    Borussia Dortmund legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig

    Mit einem Plus von 3,4 Prozent sendet Borussia Dortmund erste Erholungssignale. Die Community diskutiert, ob Transferpoker um Said El Mala und BVB-Kostendisziplin für weiteren Rückenwind sorgen kann.

    Die Bullen melden sich zurück - Borussia Dortmund legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Die Aktie von Borussia Dortmund hat in der zurückliegenden Woche mit einem Plus von 3,4 Prozent leicht Boden gutgemacht. Zwischen einem Wochentief von 3,07 Euro und einem Hoch von 3,195 Euro blieb die Handelsspanne zwar überschaubar, dennoch wurde das Papier im Forum intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stand weniger der ruhige Handel mit einem nur 0,3-fachen relativen Volumen, sondern vor allem der Transferpoker um Kölns Offensivtalent Said El Mala und die daraus abgeleitete Frage, wie weit der BVB seine neue Kostendisziplin treiben kann, ohne sportlich an Boden zu verlieren.

    Zwischen Kostendisziplin und Offensivlücke

    Der zentrale Streitpunkt der Community kreist um die Entscheidung, nach übereinstimmenden Medienberichten aus dem Rennen um El Mala auszusteigen. Ein Teil der Anleger interpretiert dies als konsequente Umsetzung einer neuen finanziellen Vorsicht. Angesichts eines KGV von 65,58 auf Basis des Vorjahres und einer Marktkapitalisierung von rund 347 Millionen Euro wird argumentiert, dass ein Transfer im Bereich von kolportierten 50 Millionen Euro das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie weiter verschlechtern könnte. Mehrfach wird betont, dass der Klub „nicht gut bei Kasse“ sei und hohe Wetten auf Einjahres-Shootingstars zu riskant seien.

    In diesem Lager gilt der geplatzte El-Mala-Deal als Signal, dass der Vorstand die Balance zwischen sportlichem Anspruch und wirtschaftlicher Vernunft neu justiert. Die Community verweist dabei auf frühere Verpflichtungen aus Köln, die die hohen Erwartungen nicht dauerhaft erfüllt hätten. Aus dieser Perspektive passt der Verzicht auf einen sehr teuren Transfer in eine Strategie, die zunächst die Bilanz stabilisieren und teure Fehlinvestitionen vermeiden soll. Einige Stimmen sehen darin sogar einen möglichen Vorteil gegenüber Vereinen, die sich stärker verschulden, um kurzfristig sportlich aufzurüsten.

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    Dem gegenüber steht die Sorge, dass die neue Zurückhaltung sportlich zu teuer werden könnte. Mehrere Beiträge kritisieren, dass nach den Abgängen wichtiger Offensivkräfte die vordere Reihe „viel zu dünn“ besetzt sei. Die Erwartung, dass mit Talenten wie Karetsas oder möglichen Leihspielern kurzfristig die Lücke zu Leverkusen und Leipzig geschlossen werden könne, wird von skeptischen Anlegern als optimistisch bewertet. Wiederholt wird die Befürchtung geäußert, dass der BVB mittelfristig in die „Mittelmäßigkeit“ abrutschen könnte, während Leipzig und andere Wettbewerber sportlich vorbeiziehen.

    Leihmodelle, Talente und die Rolle als Ausbildungsverein

    Eng verknüpft mit der El-Mala-Debatte ist die Frage nach der Transferstrategie insgesamt. Ein wiederkehrendes Motiv ist die Kritik an Leihgeschäften ohne Kaufoption. Teile der Community sehen darin ein reines Ausbildungsmodell für finanzstärkere Klubs: Der BVB trage das sportliche Risiko, profitiere aber nicht von möglichen Wertsteigerungen. Im Rückblick werden Eigenentwicklungen und früh verpflichtete Talente, die später hohe Erlöse brachten, als deutlich attraktiver bewertet als kurzfristige Leihen.

    Andere Stimmen halten dagegen, dass der Klub angesichts begrenzter Mittel auf flexible Modelle angewiesen sei. Leihen ohne Kaufoption werden dort als notwendiges Instrument beschrieben, um kurzfristig Qualität in den Kader zu holen, selbst wenn kein langfristiger Transfer möglich ist. Als Argument dient die Einschätzung, dass auch andere Vereine – von finanzschwächeren Traditionsklubs bis hin zu Spitzenvereinen – solche Konstrukte nutzen, um Kaderlücken zu schließen. Die Diskussion um mögliche Alternativen zu El Mala, etwa junge Flügelspieler oder Defensivtalente aus Topakademien, bleibt dabei spekulativ und spiegelt vor allem die Erwartung wider, dass der BVB in den verbleibenden Tagen des Transferfensters noch aktiv wird.

    Positiv hervorgehoben werden in diesem Zusammenhang die Nachwuchsleistungen im Verein, etwa Erfolge der U19 oder der Frauenmannschaft. Einige Anleger leiten daraus die Hoffnung ab, dass eine stärkere interne Talentförderung langfristig sportliche Stabilität bei geringeren Transferausgaben ermöglichen könnte. Diese Sichtweise bleibt jedoch klar zukunftsorientiert und ist an die Bedingung geknüpft, dass der Klub seine Talente besser in die erste Mannschaft integriert und nicht nur als Durchgangsstation für internationale Topklubs fungiert.

    Ausblick: Zwischen 3,07 und 3,195 Euro und offene Transferfragen

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community auf zwei Ebenen. Börsianer achten vor allem auf die charttechnisch naheliegenden Marken: Das Wochentief bei 3,07 Euro gilt als kurzfristige Unterstützung, das Wochenhoch bei 3,195 Euro als erster Widerstand. Ein Ausbruch über diese Spanne oder ein Rückfall darunter könnte nach Einschätzung der Diskutanten neue Impulse für die Kursrichtung liefern.

    Sportlich bleibt die Entwicklung auf dem Transfermarkt der entscheidende Faktor für die Stimmung. Die Community erwartet weitere Klarheit, ob der Verzicht auf El Mala endgültig ist und ob der BVB noch einen offensiven Unterschiedsspieler verpflichten kann oder will. Spekulative Namen und mögliche Leihkonstruktionen werden dabei weiter eine Rolle spielen. Für die Aktie dürfte entscheidend sein, ob es dem Klub gelingt, die wahrgenommene Offensivlücke zu schließen, ohne die neu betonte Kostendisziplin aufzugeben. Zwischen diesen beiden Polen wird sich auch in der nächsten Woche die Diskussion um die Borussia-Dortmund-Aktie bewegen.

    Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +3,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,195€ / 3,07€
    KGV (Vorjahr) 65,58
    Marktkapitalisierung 347,20 Mio.EUR

    Stand: 15.08.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,195€ und das Wochentief bei 3,07€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Borussia Dortmund

    -0,79 %
    +3,40 %
    +5,45 %
    +4,42 %
    -12,60 %
    -27,75 %
    -51,90 %
    -19,07 %
    -68,71 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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