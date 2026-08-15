24,6 Prozent Minus: Bei Diginex beginnt die Suche nach dem Boden

Auslöser der hitzigen Debatte war die aktualisierte Struktur des Resulticks-Deals. Nach Unternehmensangaben sollen im Zuge der Transaktion rund 600 Millionen neue Aktien ausgegeben werden, wodurch die bisherigen Resulticks-Aktionäre und neue Investoren nach dem Closing etwa 86 Prozent des erweiterten Aktienkapitals halten würden. Mehrere Forenbeiträge werten dies als drastische Verwässerung für die bisherigen Anteilseigner von Diginex.

Die Aktie von Diginex stand in dieser Woche so stark im Fokus wie lange nicht mehr. Nach einem Kursrückgang von 24,6 Prozent bei einer Spanne zwischen 1,73 und 1,52 US-Dollar drehte sich im Forum nahezu alles um die geplante Übernahme von Resulticks. Die Community diskutierte vor allem die massiv ausgeweitete Aktienzahl und die Folgen für Altaktionäre – zwischen Hoffnung auf einen Befreiungsschlag und Frust über weitere Verwässerung.

Besonders kritisch gesehen wird, dass Diginex in den vergangenen Jahren bereits mehrfach über Kapitalerhöhungen, Earn-outs und Mitarbeiterprogramme neue Aktien ausgegeben hat. In der Community wird dies als Muster beschrieben: Wachstum und Übernahmen würden nicht aus dem operativen Cashflow, sondern überwiegend aus frischem Aktionärskapital finanziert. Einige Nutzer sprechen von einem „Überlebenskampf“, bei dem das Management die Expansion auf Kosten der Altaktionäre vorantreibe.

Hinzu kommt die Sorge vor einem weiteren Reverse Split. Ein solcher Schritt ist laut Unternehmensangaben bereits vorbereitet und wird im Forum als wahrscheinlich eingestuft, um die Nasdaq-Listinganforderungen zu erfüllen. Mehrere Stimmen erwarten, dass nach der massiven Ausweitung der Aktienzahl und einem möglichen Reverse Split zusätzlicher Verkaufsdruck entstehen könnte. Die Kombination aus Verwässerung, regulatorischem Druck und unklarer Ertragskraft von Diginex selbst wird von vielen als zentrales Risiko wahrgenommen.

Hoffnungsträger Resulticks: profitabler Kern statt verlustreicher Hülle?

Trotz der deutlichen Skepsis gibt es im Forum auch eine klar erkennbare Gegenposition. Ein Teil der Community sieht in der Fusion mit Resulticks die einzige realistische Chance, Diginex aus der Verlustzone zu führen. Als positiv wird hervorgehoben, dass Diginex im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 77 Prozent auf 3,6 Millionen US-Dollar steigern konnte und schuldenfrei ist. Allerdings wird zugleich eingeräumt, dass der bereinigte EBITDA-Verlust von 13 Millionen US-Dollar und der Nettoverlust von 31,1 Millionen US-Dollar die Grenzen des bisherigen Geschäftsmodells aufzeigen.

Resulticks wird in mehreren Beiträgen als profitableres, wachstumsstärkeres Softwareunternehmen beschrieben. In der Community kursiert die Einschätzung, Resulticks habe im Jahr 2025 einen nennenswerten Gewinn nach Steuern erzielt; dies ist jedoch bislang nur eine Erwartung der Diskutanten und nicht durch die vorliegenden Unternehmensdaten bestätigt. Aus Sicht der Befürworter rechtfertigt die Aussicht auf ein profitables, skalierbares Marketing- und ESG-Softwaregeschäft die starke Verwässerung. Die künftige Gesellschaft werde, so die Hoffnung, nicht mehr das bisherige Diginex, sondern im Kern Resulticks sein – mit entsprechend besseren Ertragsaussichten.

Einige langfristig orientierte Anleger argumentieren, dass die aktuelle Schwächephase und der hohe Abschlag auf frühere Kurse den Boden für eine mehrjährige Erholungsstory legen könnten. Genannt werden intern anvisierte Kursverdopplungen oder -verdreifachungen über einen Zeitraum von rund drei Jahren, falls das kombinierte Unternehmen seine Wachstumspläne umsetzt. Diese Erwartungen sind klar spekulativ und spiegeln die Hoffnung auf einen erfolgreichen Integrations- und Skalierungspfad wider.

Zwischen Überlebenskampf und Neubewertung: Blick auf die nächste Woche

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Ebenen: charttechnisch und prozessual. Kurzfristig gelten das Wochenhoch bei 1,73 US-Dollar als erster Widerstand und das Wochentief bei 1,52 US-Dollar als wichtige Unterstützung. Ein Bruch der Untergrenze könnte nach Einschätzung einiger Nutzer weitere Verunsicherung auslösen, während eine Stabilisierung oberhalb dieser Marke als Zeichen einer ersten Beruhigung gewertet würde.

Auf der fundamentalen Seite wartet der Markt auf weitere formale Schritte in Richtung Closing der Resulticks-Übernahme. In den Foren wird spekuliert, dass die jüngste Veröffentlichung des Jahresberichts und die erneute Verlängerung des Long-Stop-Datums darauf hindeuten, dass Diginex regulatorische Voraussetzungen für den Vollzug erfüllt. Solange jedoch keine endgültige Vollzugsmeldung vorliegt, bleibt dieses Szenario unsicher und wird von der Community ausdrücklich als Risiko gesehen.

Entscheidend für die Kursentwicklung der nächsten Tage dürfte sein, ob neue Informationen zur finalen Vertragsunterzeichnung, zur konkreten Kapitalstruktur nach der Fusion oder zu den operativen Kennzahlen von Resulticks veröffentlicht werden. Bleiben solche Impulse aus, könnte die Diskussion um Verwässerung, Reverse Split und die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells den Kurs weiter belasten. Gelingt hingegen ein klarer Schritt in Richtung Abschluss des Deals, wäre aus Sicht der optimistischeren Anleger eine erste Neubewertung möglich – vorerst jedoch innerhalb der engen Spanne zwischen Unterstützung bei 1,52 und Widerstand bei 1,73 US-Dollar.

Diginex Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -24,6 % Wochenhoch / Wochentief 1,730000$ / 1,520000$ KGV (Vorjahr) -397,32 Marktkapitalisierung 3,38 Mio.USD

Stand: 15.08.2026, 18:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,730000$ und das Wochentief bei 1,520000$ die zunächst wichtigsten Marken.

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