Elliott Wellen Analyse
Freie Fahrt für DAX und DJI
Foto: www.robbys-elliottwellen.de
Ausgangslage
Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 26579) an.
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Aktuelle Entwicklung im DAX
Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 26579). Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26579). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung)
Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, orangene 4=21860 unterhalb 23er Mindestziel 21953 (orangene Fibos), laufende orangene 5 bisher 26579. Das Maximalziel 25851 (violette Fibos) einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Mindestziel einer gedehnten orangenen 5 liegt oberhalb 28906 (violette Fibos; blauer Pfad).
In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 mindestens 2 signifikante Hochs (orangene 5/blaue 3, blaue 5) und ein deutlicher Abschlussvorbote (blaue 4).
Power-Impuls (umrandete Beschriftung)
Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, überschiessende lila 2=21860, lila 3 bisher 26579 mit abgearbeiteten Mindestziel 25512, 100er Ziel bei 28317 und 161er Ziel bei 32308 (blauer Pfad).
In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 4 signifikante Hochs (grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.
Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26579 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26579; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26579), vermutlich mit grüner 1=25153 (lila 1=23487, lila 2=21933, lila 3=24793, lila 4=23849, lila 5=25153), grüner 2=24692 (lila W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, lila X=25442, lila Y=24692 (mit roter A=23943, roter B=25903, roter C=24605, roter D=25269, roter E=24692) nebst gestarteter grüner 3 bisher 26579 (oberhalb Mindestziel 25903, 100er Ziel 27985, 161er Ziel 30019; hellgrüne Fibos).
Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Es läuft die lila 3 (bisher 26579).
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Aktuelle Entwicklung im Dow Jones
Im DJI läuft mit der schwarzen 1 (lila 1=11750, lila 2=6469, lila 3=29583, lila 4=18267, lila 5 bisher 54741) ein Aufwärtsimpuls auf der Jahrhundert-Zeitebene, der sich – analog zum DAX – weiterhin auf der Oberseite ausdehnen kann. Die lila 5 verläuft impulsiv.
Bei 36954 wurde die blaue 1/Alt: A und bei 28588 die blaue 2/Alt: B der lila 5 beendet. Das 100er Ziel 47276 der blauen 3=50519 (orangene 1=34932, orangene 2=32299, orangene 3=45105 oberhalb 161er Ziel 42562 – violette Fibos, orangene 4=36494, orangene 5=50519) wurde deutlich überschritten; das 161er Ziel 58825 wurde nicht erreicht. Das 23er Ziel 45343 (hellgrüne Fibos) der blauen 4 (bisher 44818) wurde abgearbeitet; wahrscheinlich läuft die blaue 5 (bisher 54741). Der Zielbereich einer kurzen blauen 5 zwischen 50519 und 64784 wurde erreicht; das 161er Mindestziel einer gedehnten blauen 5 liegt oberhalb 74093 (blauer Pfad).
Wie geht es weiter ?
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
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