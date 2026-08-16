In der Wertschöpfungskette von Aixtron, AXT und Lumentum

🔎 Warum wir uns aktuell mit Lumentum, AIXTRON & AXT Inc. beschäftigen

Der KI-Investitionszyklus erreicht die nächste Stufe: Neben leistungsfähigeren GPUs wird die schnelle und energieeffiziente Datenübertragung zwischen Chips, Racks und Rechenzentren zum entscheidenden Faktor. Da elektrische Verbindungen bei steigenden Datenraten an Grenzen stoßen, gewinnen optische Lösungen an Bedeutung. Das benötigte Licht liefern unter anderem InP-basierte Laser.

Deshalb sind die aktuellen Meldungen dieser drei Unternehmen so relevant. Doch das relevante folgt am Schluss!

Lumentum steigerte den Quartalsumsatz um 109% auf rund 1,01 Mrd. US-Dollar und stellt für das laufende Quartal rund 1,25 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Treiber sind EML-Chips, Hochleistungslaser und 1,6T-Transceiver.

Die Nachfrage wächst schneller als die verfügbare Kapazität. Lumentum baut deshalb seine InP-Fertigung aus und sichert sich langfristig die benötigten Substratwafer.

Hier kommt AXT Inc. ins Spiel. Der Q2-Umsatz des InP-Substratherstellers stieg von 18,0 Mio. auf 47,6 Mio. US-Dollar. Zudem reserviert AXT für Lumentum bis Ende 2031 Mindestkapazitäten und erhält dafür Anzahlungen von insgesamt 87 Mio. US-Dollar.

Die Industrie sichert sich damit Kapazitäten über Jahre.

Auch AIXTRON bestätigt den Trend: Der Q2-Auftragseingang erreichte rund 215 Mio. Euro, etwa 75% davon entfielen auf die Optoelektronik. Laut Conference Call kamen die Bestellungen von rund 15 Kunden. Der Zyklus ist damit breit getragen.

Die Wertschöpfungskette vereinfacht:

▪️ AXT liefert den InP-Substratwafer.

▪️ In MOCVD-Reaktoren werden darauf Halbleiterschichten abgeschieden.

▪️ Hersteller wie Lumentum fertigen daraus Laser und optische Komponenten.

▪️ Diese ermöglichen die Datenübertragung in KI-Rechenzentren.

Für uns ist das besonders spannend: 𝗜𝗻 𝘂𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲𝗺 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗯𝗲𝗳𝗶𝗻𝗱𝗲𝘁 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝗲𝗶𝗻 𝗨𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻, 𝗱𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗧𝗼𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀𝗲𝗹𝗹𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁 𝗮𝗻 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗲𝘀𝗲𝗿 𝗞𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝗲𝗿𝘁 𝗶𝘀𝘁 – mit optischer In-situ-Messtechnik für den Epitaxieprozess.

Sie überwacht das Schichtwachstum direkt im Reaktor, erkennt Abweichungen und hilft, Prozesse reproduzierbar zu steuern sowie die Ausbeute zu erhöhen. Je komplexer die InP-Strukturen und je höher die Volumina, desto wichtiger wird diese Prozesskontrolle.

Die Implikationen:

▪️ Mehr MOCVD-Kapazität erweitert den Markt für integrierte Messtechnik.

▪️ Komplexere Strukturen erhöhen den Bedarf an Echtzeit-Prozesskontrolle.

▪️ Höhere Volumina machen Yield und Reproduzierbarkeit wichtiger.

▪️ Die installierte Basis schafft Potenzial für Systeme, Upgrades und Service.

Die Liefervereinbarung belegt keine Zuordnung zu einem bestimmten Anlagen- oder Messtechnikanbieter. Zusammen liefern die drei Meldungen aber einen starken Cross-Read: Der InP-Markt bewegt sich in Richtung industrieller Skalierung – und damit steigt die Bedeutung präziser Prozesskontrolle.

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