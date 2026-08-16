EASY SOFTWARE: Deutlich profitabler – und wie geht es mit Battery weiter?

𝗘𝗔𝗦𝗬 𝗦𝗢𝗙𝗧𝗪𝗔𝗥𝗘: Deutlich profitabler – und wie geht es mit Battery weiter?

EASY SOFTWARE gehört seit Fondsauflage zu unserem Portfolio und ist heute eine Top-5-Position im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund. Seit unserem Einstieg ist der Aktienkurs von rund 13 € auf aktuell etwa 19 € gestiegen.

Da Battery Ventures über die conrizon AG inzwischen 81,8% der Anteile hält, ist die laufende Informationslage begrenzt. Die wichtigsten Einblicke liefern der Geschäftsbericht und die jährliche Hauptversammlung – weshalb ich auch dieses Jahr wieder persönlich nach Essen gefahren bin.

In unserem aktuellen Investor Update analysieren wir die Entwicklung im Geschäftsjahr 2025, die Ergebnisqualität einschließlich einer zweistufigen EBITDA-Bereinigung, den hohen Anteil wiederkehrender Umsätze sowie die Chancen durch Cloud, KI und M&A. Zudem beleuchten wir die bisherigen Übernahmen, die Beteiligungsstruktur rund um Battery sowie die mittelfristig relevante Exit-Perspektive.

𝗨𝗻𝘀𝗲𝗿 𝗙𝗮𝘇𝗶𝘁: EASY hat operativ einen klaren Qualitätssprung gemacht und ist heute deutlich profitabler und stabiler aufgestellt als noch vor einigen Jahren. Vor diesem Hintergrund stellt sich zunehmend die Frage, wie sich der Großaktionär Battery angesichts der sehr guten operativen Entwicklung und der gestiegenen Ertragskraft positioniert.

Das vollständige Update finden Sie im beigefügten Dokument.

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Disclaimer: Die Aktie befindet sich im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

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Rechtliche Hinweise

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München