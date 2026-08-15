DREO präsentiert auf der IFA 2026 neue Produkte und Technologien für die Raumluft sowie DREO Air Intelligence

BERLIN, 15. August 2026 /PRNewswire/ -- DREO, eine weltweit tätige Smart-Home-Marke, gab heute ihre Teilnahme an der IFA 2026 in Berlin vom 4. bis 8. September unter dem Motto „AIR, Mastered" bekannt.

Auf der Messe wird DREO seine neue Luftreiniger-Produktreihe mit dem neuesten Flaggschiffmodell an der Spitze vorstellen, einen Ausblick auf Heiztechnologien der nächsten Generation mit einer neuen adaptiven Luftstromtechnologie geben und DREO Air Intelligence präsentieren – das KI-gestützte System des Unternehmens für ein intelligenteres Raumluftmanagement.

Besucher des DREO-Standes erwartet Folgendes:

Die neue Air Purifier-Produktreihe wird vom neuesten Flaggschiffmodell von DREO angeführt und bietet modernste Reinigungstechnologien des Unternehmens, immersive Benutzererlebnisse und vernetzte Smart-Funktionen.

wird vom neuesten Flaggschiffmodell von DREO angeführt und bietet modernste Reinigungstechnologien des Unternehmens, immersive Benutzererlebnisse und vernetzte Smart-Funktionen. Heiztechnologien der nächsten Generation – hier wird eine Innovation im Bereich der adaptiven Luftströmung vorgestellt, die nahtlos zwischen gezielter Wärme und Raumheizung wechselt und einen ersten Einblick in die kommenden Winter-Neuheiten von DREO bietet.

– hier wird eine Innovation im Bereich der adaptiven Luftströmung vorgestellt, die nahtlos zwischen gezielter Wärme und Raumheizung wechselt und einen ersten Einblick in die kommenden Winter-Neuheiten von DREO bietet. DREO Air Intelligence – ein KI-gestütztes System, das die Erfassung von Umgebungsbedingungen, intelligente Entscheidungsprozesse und die koordinierte Gerätesteuerung kombiniert, um ein intelligenteres Raumluftmanagement zu ermöglichen.

„Umfassendes Wohlbefinden zu Hause lässt sich nicht durch ein einziges Produkt erreichen. Sie erleben es durch die Luft um sich herum", sagte Olivia Xu, Chief Marketing Officer bei DREO, gegenüber. „Für uns ging es bei ‚AIR, Mastered' nie nur um einen stärkeren Luftstrom, schnelleres Heizen oder eine bessere Luftreinigung. Es geht darum, die Luft selbst intelligenter für die Menschen nutzbar zu machen. Auf der IFA präsentieren wir neue Luftprodukte, bahnbrechende Heiztechnologien und DREO Air Intelligence, um zu zeigen, wie Luft das Zuhause besser verstehen, sich an wechselnde Bedürfnisse anpassen und ein intelligenteres Alltagserlebnis schaffen kann."

Der neue Air Purifier und die Heiztechnologien von DREO sind darauf ausgelegt, die Luftströmung im gesamten Zuhause gezielt zu steuern. DREO Air Intelligence überträgt diesen Ansatz auf vernetzte Geräte und koordiniert Luftreinigung, Heizung und künftige Produkte auf Grundlage der in Echtzeit erfassten Bedingungen im Haushalt.