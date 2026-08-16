Wenn Sicherheit zum Wachstumsmotor wird

Diese Woche hat secunet Security Networks starke Halbjahreszahlen vorgelegt – und gleichzeitig gewinnt die Story an Dynamik.

🏢 𝗪𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗰𝗵𝘁 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗻𝗲𝘁?

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik. Kernprodukt ist das SINA-Portfolio – verschlüsselte Kommunikationslösungen für Behörden, Verteidigung, Homeland Security und kritische Infrastruktur. Das Unternehmen positioniert sich zunehmend auch als Anbieter souveräner Cloud- und KI-Infrastruktur für den öffentlichen Sektor – ein Feld, in dem Datenschutz, Regulierung und technologische Unabhängigkeit zusammenkommen müssen.

📊 𝗗𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗺 𝟭𝟯. 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁

Das erste Halbjahr 2026 war stark. Der Umsatz stieg um 19,2% auf 204,7 Mio. €, allein im zweiten Quartal um 32% auf 122,9 Mio. €. Das EBIT legte überproportional um 20,4% auf 8,7 Mio. € zu, das EBITDA um 15,5%. Der Nettogewinn wuchs um rund 17%. Entscheidender als die Gegenwart ist jedoch die Zukunft: Der Auftragseingang sprang um 79,7% auf 287,4 Mio. € – und der Auftragsbestand erreichte mit 360,8 Mio. € einen neuen Rekord, 30% über Vorjahr. CEO Marc-Julian Siewert betonte im Call, dass substanzielle Teile des Auftragsbestands bereits in 2027 und darüber hinaus reichen. Die Prognose für 2026 wurde auf das obere Ende der Spanne konkretisiert – rund 500 Mio. € Umsatz bei einer Spanne von 460–500 Mio. €.

🛡️ 𝗗𝗲𝗿 𝗧𝗿𝗲𝗶𝗯𝗲𝗿: 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗲𝗶𝗱𝗶𝗴𝘂𝗻𝗴𝘀- 𝘂𝗻𝗱 𝗦𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁𝘀𝗮𝘂𝘀𝗴𝗮𝗯𝗲𝗻

Der Public Sector wuchs im H1 um fast 30%, im Q2 sogar um über 40%. Homeland Security verdoppelte den Umsatz nahezu, Defense & Space legte im mittleren zweistelligen Prozentbereich zu. Siewert beschrieb im Call eine wichtige Veränderung: Vor einem Jahr war viel Geld im Markt, aber die Richtung unklar. Heute gibt es klare Planungsgrundlagen – ein erheblicher Unterschied für die Auftragsplanung. CFO Jessica Nospers ergänzte, dass der Auftragseingang stets bindend ist und Stornierungen die Ausnahme bleiben – ein wichtiger Qualitätsaspekt des Backlogs. Der Business Sector hingegen schwächelte mit -47%, belastet durch den Auslauf des alten Hardware-Konnektor-Modells sowie schwächere Nachfrage aus Gesundheitswesen und Industrie. Eine laufende Restrukturierung soll dieses Segment auf wiederkehrende Umsätze umstellen.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

secunet ist kein Wachstums-Hype, sondern ein profitables, strukturell begünstigtes Unternehmen in einem Markt, der durch steigende Verteidigungsbudgets und wachsende Regulierung angetrieben wird. Der Rekord-Auftragsbestand gibt Planungssicherheit, der operative Leverage ist sichtbar. Bemerkenswerte Zahlen, die zeigen, wie stark der Rückenwind aus dem Sicherheitsbereich aktuell ist – und wie viel Sichtbarkeit sich secunet damit für die kommenden Quartale erarbeitet hat.

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München