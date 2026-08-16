SMA Solar mit Rekordaufträgen: Aktie winkt 50 Prozent Potenzial

Treiber war vor allem das Geschäft mit Großanlagen. In diesem Segment stieg der Auftragseingang im Jahresvergleich um 239 Prozent auf 527 Millionen Euro – ein Rekordwert. Der kräftige Zuwachs lässt den Auftragsbestand deutlich wachsen und stärkt die Erwartungen an eine operative Belebung in der zweiten Jahreshälfte. SMA Solar rechnet bei Großprojekten mit einem stärkeren zweiten Halbjahr. Auch bei Systemen für Eigenheime und kleinere Unternehmen soll sich die Umsatzentwicklung verbessern. Grundlage dafür ist der höhere Auftragseingang des abgelaufenen Quartals.

Der Photovoltaik-Ausrüster SMA Solar hat seine Mitte Juli veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal bestätigt. Besonders stark entwickelte sich der Auftragseingang: Insgesamt gingen bei dem Unternehmen aus Niestetal neue Bestellungen im Volumen von 657 Millionen Euro ein. Das entspricht einem Zuwachs von 213 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und 78 Prozent gegenüber dem ersten Quartal.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Beim Umsatz konnte das Unternehmen allerdings nicht an das Vorjahresniveau anknüpfen. Die Erlöse sanken um 3,2 Prozent auf 345,7 Millionen Euro. Belastet wurde die Entwicklung insbesondere durch Rückerstattungen von US-Einfuhrzöllen im Großanlagengeschäft. Diese wirkten sich sowohl auf den Umsatz als auch auf die zeitliche Umsetzung einzelner Projekte aus. Das Geschäft mit kleineren Anlagen legte dagegen um 22,7 Prozent zu und konnte den Rückgang teilweise kompensieren.

Deutlich verbessert präsentierte sich die Ertragslage. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte 49,1 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 30,4 Millionen Euro angefallen war. Unter dem Strich erzielte SMA Solar einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn von 74,4 Millionen Euro. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte noch ein Fehlbetrag von 47,9 Millionen Euro zu Buche gestanden.

Auch finanziell steht der Konzern stärker da. Die Nettokasse erhöhte sich von 176 Millionen auf 245 Millionen Euro. Der freie Cashflow drehte von einem negativen in einen positiven Bereich und belief sich auf 99 Millionen Euro.

Die Jahresprognose, die SMA Solar bereits im Juli angehoben hatte, wurde bestätigt. Anleger reagierten positiv: Die Aktie legte zeitweise deutlich zu. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn auf mehr als 60 Prozent. Jefferies bestätigte seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 87 Euro. Analyst Constantin Hesse verwies auf den starken Auftragseingang, insbesondere im Kraftwerksbereich. Ausgehend von Kursen um 57 bis 59 Euro sieht er weiteres Potenzial von rund 50 Prozent. Im Mittelpunkt steht nun die Frage, wie nachhaltig die hohe Nachfrage im zweiten Halbjahr ist.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 57,95EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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