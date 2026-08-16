Talanx hebt Gewinnziel an: Aktie nimmt Rekordhoch ins Visier
**Talanx hebt Gewinnziel an – Aktie nähert sich Rekordhoch**
Der Versicherungskonzern Talanx hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich besser abgeschnitten als erwartet und daraufhin seine Jahresprognose angehoben. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um elf Prozent auf 3,18 Milliarden Euro. Damit übertraf der Konzern sowohl den Vorjahreswert als auch die Analystenschätzung von durchschnittlich 3,09 Milliarden Euro. Der Konzernüberschuss erhöhte sich um 9,2 Prozent auf 1,50 Milliarden Euro und lag ebenfalls über dem Marktkonsens.
Vorstandschef Torsten Leue zeigt sich angesichts des Rekordergebnisses für das Gesamtjahr optimistischer. Statt eines Überschusses von rund 2,70 Milliarden Euro peilt Talanx nun ein Ergebnis „signifikant über“ dieser Marke an. Ursprünglich hatte der Vorstand dieses Gewinnniveau erst für 2027 in Aussicht gestellt. Der bisherige Marktkonsens von rund 2,82 Milliarden Euro dürfte nach Einschätzung von Marktbeobachtern entsprechend steigen.
An der Börse sorgten die Zahlen für kräftigen Rückenwind. Die Talanx-Aktie kletterte zeitweise bis auf 121,30 Euro und notierte damit erstmals seit August 2025 wieder über der Marke von 120 Euro. Zuletzt lag das Plus bei knapp fünf Prozent. Damit rückt das 52-Wochen-Hoch von 126,20 Euro wieder in Reichweite. Seit Jahresbeginn beträgt der Kursgewinn rund 5,4 Prozent. Bereits Anfang des Jahres hatte Talanx zudem eine deutliche Dividendenerhöhung von 2,70 auf 3,60 Euro je Aktie angekündigt. Daraus ergibt sich eine Rendite von etwa drei Prozent.
Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft der Erstversicherung. Das Nettoergebnis dieser Sparte legte um zwölf Prozent auf 778 Millionen Euro zu. Zugleich blieben die Belastungen durch Großschäden mit 942 Millionen Euro deutlich unter dem dafür eingeplanten Budget von 1,416 Milliarden Euro. Für das zweite Halbjahr verfügt Talanx damit über einen spürbaren Puffer, sofern außergewöhnliche Schadenereignisse ausbleiben.
Die DZ Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 120 Euro. Analyst Thorsten Wenzel verwies auf das günstige Marktumfeld, warnte jedoch vor nachlassendem Preisdruck im Industrie- und Rückversicherungsgeschäft. Wachstumspotenzial sieht er insbesondere bei Retail International, steigenden Kapitalanlageerträgen und stillen Reserven in der Bilanz.
Auch JPMorgan beließ Talanx auf „Overweight“ und bestätigte ein Kursziel von 125 Euro. Analyst Kamran Hossain hält die Aktie angesichts ihrer starken Erfolgsbilanz und der im Branchenvergleich niedrigen Bewertung für nicht angemessen eingepreist.
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 119,7EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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