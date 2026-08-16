🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTalanx AktievorwärtsNachrichten zu Talanx
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Talanx hebt Gewinnziel an: Aktie nimmt Rekordhoch ins Visier

    Talanx hebt Gewinnziel an: Aktie nimmt Rekordhoch ins Visier
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    **Talanx hebt Gewinnziel an – Aktie nähert sich Rekordhoch**

    Der Versicherungskonzern Talanx hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich besser abgeschnitten als erwartet und daraufhin seine Jahresprognose angehoben. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um elf Prozent auf 3,18 Milliarden Euro. Damit übertraf der Konzern sowohl den Vorjahreswert als auch die Analystenschätzung von durchschnittlich 3,09 Milliarden Euro. Der Konzernüberschuss erhöhte sich um 9,2 Prozent auf 1,50 Milliarden Euro und lag ebenfalls über dem Marktkonsens.

    Vorstandschef Torsten Leue zeigt sich angesichts des Rekordergebnisses für das Gesamtjahr optimistischer. Statt eines Überschusses von rund 2,70 Milliarden Euro peilt Talanx nun ein Ergebnis „signifikant über“ dieser Marke an. Ursprünglich hatte der Vorstand dieses Gewinnniveau erst für 2027 in Aussicht gestellt. Der bisherige Marktkonsens von rund 2,82 Milliarden Euro dürfte nach Einschätzung von Marktbeobachtern entsprechend steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Talanx!
    Long
    108,30€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 10,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    130,79€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 9,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    An der Börse sorgten die Zahlen für kräftigen Rückenwind. Die Talanx-Aktie kletterte zeitweise bis auf 121,30 Euro und notierte damit erstmals seit August 2025 wieder über der Marke von 120 Euro. Zuletzt lag das Plus bei knapp fünf Prozent. Damit rückt das 52-Wochen-Hoch von 126,20 Euro wieder in Reichweite. Seit Jahresbeginn beträgt der Kursgewinn rund 5,4 Prozent. Bereits Anfang des Jahres hatte Talanx zudem eine deutliche Dividendenerhöhung von 2,70 auf 3,60 Euro je Aktie angekündigt. Daraus ergibt sich eine Rendite von etwa drei Prozent.

    Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft der Erstversicherung. Das Nettoergebnis dieser Sparte legte um zwölf Prozent auf 778 Millionen Euro zu. Zugleich blieben die Belastungen durch Großschäden mit 942 Millionen Euro deutlich unter dem dafür eingeplanten Budget von 1,416 Milliarden Euro. Für das zweite Halbjahr verfügt Talanx damit über einen spürbaren Puffer, sofern außergewöhnliche Schadenereignisse ausbleiben.

    Die DZ Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 120 Euro. Analyst Thorsten Wenzel verwies auf das günstige Marktumfeld, warnte jedoch vor nachlassendem Preisdruck im Industrie- und Rückversicherungsgeschäft. Wachstumspotenzial sieht er insbesondere bei Retail International, steigenden Kapitalanlageerträgen und stillen Reserven in der Bilanz.

    Auch JPMorgan beließ Talanx auf „Overweight“ und bestätigte ein Kursziel von 125 Euro. Analyst Kamran Hossain hält die Aktie angesichts ihrer starken Erfolgsbilanz und der im Branchenvergleich niedrigen Bewertung für nicht angemessen eingepreist.



    Talanx

    +4,45 %
    +4,30 %
    +8,01 %
    +15,63 %
    -0,43 %
    +99,83 %
    +204,72 %
    +333,16 %
    +501,51 %
    ISIN:DE000TLX1005WKN:TLX100
    Talanx direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 119,7EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Talanx hebt Gewinnziel an: Aktie nimmt Rekordhoch ins Visier **Talanx hebt Gewinnziel an – Aktie nähert sich Rekordhoch** Der Versicherungskonzern Talanx hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich besser abgeschnitten als erwartet und daraufhin seine Jahresprognose angehoben. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     