Thyssenkrupp hebt Prognose an – Aktie auf höchstem Stand seit 2018

Positive Impulse kamen vor allem aus dem Stahlgeschäft, der Marinesparte TKMS und dem Materialhandel. Zudem zeigen die laufenden Effizienz- und Kostensenkungsprogramme Wirkung. „Die Zahlen zeigen, dass unsere Maßnahmen zur Leistungssteigerung greifen“, erklärte Finanzvorstand Axel Hamann. Analysten werteten die Entwicklung trotz der Ergebnisverfehlung überwiegend konstruktiv. Die Kostenmaßnahmen zahlten sich auch in einem schwierigen Marktumfeld zunehmend aus, hieß es etwa von Jefferies.

Thyssenkrupp hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen beim Umsatz übertroffen, beim operativen Ergebnis jedoch nicht vollständig überzeugt. Der Industriekonzern erzielte einen Umsatz von 8,79 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 183 Millionen Euro, blieb damit aber deutlich unter der Analystenschätzung von durchschnittlich 207 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das wichtigste Signal für die Anleger lieferte allerdings der Ausblick. Thyssenkrupp hob die Untergrenze seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 von 500 auf 600 Millionen Euro an. Die obere Grenze bleibt bei 900 Millionen Euro. Die konzerneigene Analystenumfrage kommt auf einen Mittelwert von 833 Millionen Euro. Die Anhebung deutet darauf hin, dass das Management trotz konjunktureller Unsicherheiten mit weiteren Fortschritten bei der operativen Verbesserung rechnet.

An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Aktie erreichte zeitweise 12,975 Euro und damit den höchsten Stand seit 2018. Gegenüber dem Vortag entsprach dies einem Plus von 4,6 Prozent. Thyssenkrupp befindet sich derzeit in einer umfassenden strategischen Neuordnung und will sich zu einer stärker auf Beteiligungen ausgerichteten Finanzholding entwickeln. Einzelne Geschäftsbereiche sollen abgespalten oder verselbstständigt werden. Der Materialhandel soll bereits im Herbst folgen. Für Steel Europe ist Ende September ein Kapitalmarkttag geplant.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Stahlsparte. Für das Gesamtjahr wird dort ein operatives Ergebnis von 350 bis 400 Millionen Euro angestrebt. Nach neun Monaten waren bereits 373 Millionen Euro erreicht. Analysten sehen deshalb die Möglichkeit, dass das Ziel bewusst vorsichtig gewählt wurde. Zugleich bleibt offen, ob im Schlussquartal Belastungen drohen.

Eine zusätzliche Herausforderung ist das extreme Niedrigwasser auf dem Rhein. Das Duisburger Stahlwerk erhält weiterhin täglich 50.000 bis 60.000 Tonnen Erz und Kohle per Schiff. Thyssenkrupp hat eine Taskforce eingerichtet und verlagert vorsorglich mehr Transporte auf die Schiene. Eine Einstellung des Hochofenbetriebs sei derzeit nicht absehbar. Sollte die Schifffahrt jedoch vollständig zum Erliegen kommen, könne ein negativer Ergebniseffekt nicht ausgeschlossen werden.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 13,81EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.