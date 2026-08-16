Maersk hebt Prognose erneut an – Aktie nach starkem Quartal im Plus

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Jahresvergleich um rund 30 Prozent auf 2,99 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Maersk die Analystenschätzung von durchschnittlich 2,12 Milliarden Dollar deutlich. Der Umsatz legte um 20 Prozent auf 15,76 Milliarden Dollar zu, das operative Ergebnis (EBIT) sogar um 86 Prozent auf 1,57 Milliarden Dollar.

Die dänische Reederei A.P. Moller-Maersk hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und ihre Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Rückenwind gab es vor allem aus dem Containertransport: Höhere Frachtraten, steigende Mengen und anhaltend starke Exporte aus China ließen Umsatz und Ergebnis kräftig wachsen.

Besonders stark entwickelte sich der den Maersk-Aktionären zurechenbare Nettogewinn. Er erhöhte sich von 586 Millionen auf 1,263 Milliarden Dollar und hat sich damit mehr als verdoppelt. Im ersten Halbjahr blieb die Entwicklung allerdings schwächer: Der Konzerngewinn sank auf 1,32 Milliarden Dollar nach 1,75 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Halbjahresumsatz stieg dagegen von 26,45 Milliarden auf 28,73 Milliarden Dollar.

Angesichts der starken Quartalszahlen setzte das Management die Jahresziele deutlich herauf. Für 2026 erwartet Maersk nun ein bereinigtes EBITDA zwischen 10,5 und 12,5 Milliarden Dollar. Ende Juni hatte die Spanne noch bei 8 bis 10 Milliarden Dollar gelegen. Die Prognose für das bereinigte EBIT wurde von 2 bis 4 Milliarden auf 4,5 bis 6,5 Milliarden Dollar angehoben. Zudem soll der freie Cashflow nun sicher positiv ausfallen, nachdem zuvor noch ein Wert von mindestens minus 1,5 Milliarden Dollar im Raum gestanden hatte. Die neue EBITDA-Prognose liegt über den Erwartungen des Marktes.

Wichtigster Ergebnistreiber war das Kerngeschäft Ocean. Der Umsatz dieser Sparte wuchs um 23 Prozent auf 10,53 Milliarden Dollar. Die transportierte Menge nahm um 4,1 Prozent zu, während die durchschnittliche Frachtrate im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 2.746 Dollar je 40-Fuß-Container stieg. Gegenüber dem ersten Quartal betrug der Anstieg sogar 32 Prozent. Das Ocean-EBIT vervierfachte sich nahezu von 229 Millionen auf 935 Millionen Dollar.

Die höheren Preise kompensierten dabei erhebliche Kostensteigerungen. Die operativen Kosten der Sparte erhöhten sich um 19 Prozent, die Bunkerkosten sogar um 36 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Als Gründe für die hohen Frachtraten nennt Maersk starke Fernost-Exporte, Engpässe in Häfen und im Landtransport sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Die weltweite Containernachfrage wuchs im zweiten Quartal um drei bis vier Prozent. Die Maersk-Aktie lag am Donnerstagmorgen rund drei Prozent im Plus.

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,28 % und einem Kurs von 2.780EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.