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    Tesla-Bahnhof startet später: RE1 hält voraussichtlich erst am Abend

    Tesla-Bahnhof startet später: RE1 hält voraussichtlich erst am Abend
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    **Eröffnung des Tesla-Bahnhofs Fangschleuse verzögert sich**

    Die für den 15. August 2026 geplante Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs Fangschleuse nahe der Tesla-Fabrik in Grünheide verschiebt sich. Ursprünglich sollten die ersten Regionalzüge der Linie RE1 bereits am frühen Morgen an der neuen Station halten. Wegen Verzögerungen bei Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) konnte der Zugverkehr jedoch zunächst nicht aufgenommen werden.

    Nach Angaben der Deutschen Bahn kam es bei der Abnahmeprüfung der Leit- und Sicherungstechnik zu Verzögerungen. Diese technischen Systeme steuern und überwachen den Zugverkehr und müssen vor der Freigabe vollständig geprüft werden. Die Deutsche Bahn teilte mit, der Betrieb könne voraussichtlich erst am Abend beginnen. Die Tochtergesellschaft DB InfraGO verlängerte die Baumaßnahme nach Angaben der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) voraussichtlich um 24 Stunden bis zum 15. August gegen 21 Uhr.

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    Auf den Anzeigetafeln des neuen Bahnhofs wurden am Morgen Zugausfälle angezeigt. Die Odeg, die den RE1 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) betreibt, richtete nach eigenen Angaben einen eingeschränkten Busnotbetrieb ein. Für Fahrgäste bedeutete die Verzögerung damit zunächst zusätzliche Umwege und längere Reisezeiten.

    Der neue Bahnhof liegt rund zwei Kilometer westlich der bisherigen Station und damit deutlich näher am Tesla-Werk im Gewerbegebiet Freienbrink. Die alte Station war nach Angaben der Bahn insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten stark ausgelastet. Am neuen Standort können auch längere, achtteilige Regionalzüge halten. Die Bahn rechnet mit rund 16.000 Reisenden täglich. Dazu dürften insbesondere Beschäftigte des Tesla-Werks und Pendler aus der Region gehören.

    Zunächst soll der RE1 einmal pro Stunde und Richtung in Fangschleuse halten. Vom 25. August an ist eine Verdichtung auf zwei Zughalte pro Stunde vorgesehen. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, hängt von der vollständigen technischen Abnahme und dem Abschluss der Bauarbeiten ab.

    Parallel zur Station wird die Infrastruktur für den Güterverkehr weiter ausgebaut. Geplant sind unter anderem zusätzliche Überholmöglichkeiten für Güterzüge sowie Ein- und Ausfahrten in das Gewerbegebiet Freienbrink. Nach Einschätzung der Bahn könnten dadurch künftig bis zu 2.400 tägliche Lkw-Fahrten auf die Schiene verlagert werden.

    Die Bedeutung des Projekts wächst mit der geplanten Expansion des Tesla-Standorts. Der US-Elektroautobauer will zunächst rund 1.000 zusätzliche Mitarbeiter einstellen und die Produktion auf 6.200 Fahrzeuge pro Woche erhöhen. Ab Oktober ist eine weitere Steigerung auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche vorgesehen.



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    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 342,3USD auf Nasdaq (15. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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