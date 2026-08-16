Meta sperrt 750.000 Konten – doch Australiens Verbot wirkt kaum

Bei der Identifizierung setzt Meta zunehmend auf künstliche Intelligenz. Die Systeme berücksichtigen nicht mehr nur das angegebene Geburtsdatum, sondern analysieren auch Profile, Beiträge, Kommentare, Biografien und Bildunterschriften. Hinweise auf Geburtstagsfeiern, Schulklassen oder Schulnoten können demnach als Indizien für ein zu niedriges Alter dienen. Zusätzlich wertet Meta Meldungen anderer Nutzer aus. Gesperrte Jugendliche sollen zudem daran gehindert werden, unmittelbar neue Konten anzulegen.

Meta verschärft die Durchsetzung des australischen Verbots sozialer Medien für unter 16-Jährige. Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 10. Dezember 2025 hat der US-Konzern nach eigenen Angaben mehr als 750.000 mutmaßlich von Minderjährigen geführte Konten deaktiviert. Darunter befinden sich rund 462.000 Instagram- und 294.000 Facebook-Konten. Allein im Januar seien mehr als 500.000 Konten gelöscht worden.

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Trotz der hohen Zahl deaktivierter Accounts steht die Wirksamkeit des australischen Modells in Frage. Regierungsdaten und Studien zufolge nutzten in den ersten drei Monaten nach Inkrafttreten des Verbots weiterhin mehr als acht von zehn unter 16-Jährigen soziale Medien. Ein Test mit 50 Konten auf neun betroffenen Plattformen zeigte zudem, dass zunächst kein Anbieter einen Altersnachweis verlangte, obwohl die Testnutzer ein Alter von 16 Jahren angegeben hatten. Lediglich die australische Livestreaming-Plattform Kick forderte grundsätzlich eine Altersprüfung vor der Kontoeröffnung.

Meta verteidigt deshalb nicht uneingeschränkt den australischen Ansatz. Der Konzern plädiert für ein zentrales Alterssignal, das etwa beim Einrichten eines Smartphones über das Betriebssystem oder den App Store geprüft werden könnte. Nutzer müssten ihr Alter dann nicht bei jeder einzelnen Plattform erneut nachweisen.

Australiens Regulierer meldete bereits kurz nach Einführung des Gesetzes insgesamt 4,7 Millionen entfernte oder eingeschränkte Konten über alle betroffenen Plattformen hinweg. Diese Zahl bezieht sich jedoch auf Accounts, nicht auf einzelne Jugendliche, da Nutzer mehrere Konten besitzen können. Bis Anfang März kamen mehr als 300.000 weitere Einschränkungen hinzu.

Die Entwicklung ist auch für Europa relevant. Die EU-Kommission stellte im April 2026 vorläufig fest, dass Facebook und Instagram jüngere Kinder nicht ausreichend vom Zugang ausschließen. Nach Kommissionsangaben nutzen etwa zehn bis zwölf Prozent der unter 13-Jährigen in der EU die Plattformen. Meta reagiert auch hier mit KI-gestützten Altersprognosen. Bei bestätigten Verstößen drohen dem Konzern nach dem Digital Services Act Geldbußen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Australien entwickelt sich damit zum Testlabor für eine strengere Regulierung sozialer Medien.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 589,9USD auf Nasdaq (15. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.