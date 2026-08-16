🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    RWE erhöht Investitionen massiv – Analysten sehen 18 % Kurspotenzial

    RWE erhöht Investitionen massiv – Analysten sehen 18 % Kurspotenzial
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    **RWE erhöht Investitionen und setzt auf Wachstum bei Netzen, Gaskraftwerken und Rechenzentren**

    RWE richtet seinen Wachstumskurs stärker auf Energieinfrastruktur aus und erhöht die geplanten Nettoinvestitionen für das laufende Jahr deutlich. Statt bislang 6 bis 8 Milliarden Euro will der Essener Energiekonzern nun 9 bis 11 Milliarden Euro investieren. Hintergrund sind unter anderem der geplante Einstieg beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion, neue Gasprojekte sowie der Ausbau von erneuerbaren Energien und Batteriespeichern.

    Die Halbjahreszahlen bestätigten die positive operative Entwicklung. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 44 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis legte sogar um knapp 60 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr erwartet RWE weiterhin ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 5,75 und 6,35 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro erreichen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    54,97€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,48€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Auch die mittelfristigen Ziele wurden angehoben. Für 2027 stellt RWE ein bereinigtes Ebitda von 6,7 bis 7,3 Milliarden Euro und ein Nettoergebnis von 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro in Aussicht. Analysten sehen zusätzliches Potenzial, weil die Prognosen auf Rohstoffpreisen von Ende Juni beruhen. Jefferies bestätigte daher seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 68 Euro. Ausgehend vom vorherigen Schlusskurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von etwa 18 Prozent. RBC hob das Kursziel von 65 auf 66 Euro an, JPMorgan bewertet die Aktie mit „Outperform“ und sieht RWE als bevorzugten Titel im Energiesektor.

    Als Wachstumstreiber gelten vor allem der US-Markt, Batteriespeicher, die Offshore-Wind-Pipeline in Großbritannien und die geplante Nutzung ehemaliger Kraftwerksstandorte für Rechenzentren. Zwei Vereinbarungen mit Betreibern solcher Zentren könnten kurz vor dem Abschluss stehen. Zudem rechnet RWE im Handelsgeschäft und bei der Stromerzeugung mit Chancen durch niedrige Gasspeicherstände und geringe Wasserreserven, die zu einem angespannten Winter beitragen könnten.

    An der Börse stieg die RWE-Aktie zeitweise um 3,5 Prozent auf 59,64 Euro und erreichte den höchsten Stand seit Mitte Mai. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei mehr als 25 Prozent.

    Beim Braunkohleausstieg hält RWE trotz der verzögerten Regierungsprüfung am Termin Ende März 2030 fest. Einen befristeten Reservebetrieb hält Vorstandschef Markus Krebber grundsätzlich für möglich, fordert dafür aber rasche Klarheit und eine staatliche Kostenerstattung.



    RWE

    -0,47 %
    +5,81 %
    +5,99 %
    +5,51 %
    +68,32 %
    +53,15 %
    +90,04 %
    +286,59 %
    +210,07 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
    RWE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 58,96EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RWE erhöht Investitionen massiv – Analysten sehen 18 % Kurspotenzial **RWE erhöht Investitionen und setzt auf Wachstum bei Netzen, Gaskraftwerken und Rechenzentren** RWE richtet seinen Wachstumskurs stärker auf Energieinfrastruktur aus und erhöht die geplanten Nettoinvestitionen für das laufende Jahr deutlich. Statt …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     