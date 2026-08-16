RWE erhöht Investitionen massiv – Analysten sehen 18 % Kurspotenzial

Die Halbjahreszahlen bestätigten die positive operative Entwicklung. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 44 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis legte sogar um knapp 60 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr erwartet RWE weiterhin ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 5,75 und 6,35 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro erreichen.

RWE richtet seinen Wachstumskurs stärker auf Energieinfrastruktur aus und erhöht die geplanten Nettoinvestitionen für das laufende Jahr deutlich. Statt bislang 6 bis 8 Milliarden Euro will der Essener Energiekonzern nun 9 bis 11 Milliarden Euro investieren. Hintergrund sind unter anderem der geplante Einstieg beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion, neue Gasprojekte sowie der Ausbau von erneuerbaren Energien und Batteriespeichern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die mittelfristigen Ziele wurden angehoben. Für 2027 stellt RWE ein bereinigtes Ebitda von 6,7 bis 7,3 Milliarden Euro und ein Nettoergebnis von 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro in Aussicht. Analysten sehen zusätzliches Potenzial, weil die Prognosen auf Rohstoffpreisen von Ende Juni beruhen. Jefferies bestätigte daher seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 68 Euro. Ausgehend vom vorherigen Schlusskurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von etwa 18 Prozent. RBC hob das Kursziel von 65 auf 66 Euro an, JPMorgan bewertet die Aktie mit „Outperform“ und sieht RWE als bevorzugten Titel im Energiesektor.

Als Wachstumstreiber gelten vor allem der US-Markt, Batteriespeicher, die Offshore-Wind-Pipeline in Großbritannien und die geplante Nutzung ehemaliger Kraftwerksstandorte für Rechenzentren. Zwei Vereinbarungen mit Betreibern solcher Zentren könnten kurz vor dem Abschluss stehen. Zudem rechnet RWE im Handelsgeschäft und bei der Stromerzeugung mit Chancen durch niedrige Gasspeicherstände und geringe Wasserreserven, die zu einem angespannten Winter beitragen könnten.

An der Börse stieg die RWE-Aktie zeitweise um 3,5 Prozent auf 59,64 Euro und erreichte den höchsten Stand seit Mitte Mai. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei mehr als 25 Prozent.

Beim Braunkohleausstieg hält RWE trotz der verzögerten Regierungsprüfung am Termin Ende März 2030 fest. Einen befristeten Reservebetrieb hält Vorstandschef Markus Krebber grundsätzlich für möglich, fordert dafür aber rasche Klarheit und eine staatliche Kostenerstattung.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 58,96EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.