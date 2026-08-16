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    Lanxess-Aktie unter Druck: Berenberg warnt vor Schulden und wenig Wachstum

    Lanxess-Aktie unter Druck: Berenberg warnt vor Schulden und wenig Wachstum
    Foto: LANXESS

    Die Lanxess-Aktie ist am Donnerstag nach einer kritischen Studie der Privatbank Berenberg deutlich unter Druck geraten. Die Papiere des Spezialchemiekonzerns verloren zeitweise rund 6,5 Prozent und fielen auf 14,89 Euro. Damit unterschritten sie erneut ihre 50-Tage-Linie, die von Anlegern häufig als technischer Orientierungswert betrachtet wird.

    Auslöser für den Kursrutsch war die Abstufung durch Berenberg-Analyst Sebastian Bray. Er senkte seine Empfehlung für Lanxess von „Hold“ auf „Sell“ und reduzierte das Kursziel von 17,00 auf 13,80 Euro. Seine Analyse überschrieb Bray mit dem Titel „Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden“. Nach Einschätzung des Experten sind die Erwartungen des Marktes an eine Erholung der Gewinne zu optimistisch. Zudem signalisiere sein KI-basiertes Bewertungsmodell, dass Lanxess im gegenwärtigen konjunkturellen Umfeld vergleichsweise schlecht positioniert sei.

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    Besonders kritisch beurteilt Bray die finanzielle Lage des Unternehmens. Lanxess plant seit Längerem, sich vollständig aus dem Gemeinschaftsunternehmen Envalior zurückzuziehen, das gemeinsam mit dem Finanzinvestor Advent betrieben wird. Envalior produziert technische Kunststoffe. Nach Ansicht des Berenberg-Analysten befindet sich Advent bei den Verhandlungen in einer starken Position. Der Finanzinvestor wisse, dass Lanxess mit einer hohen Verschuldung in die Gespräche gehe, und könne diese Ausgangslage zu seinen Gunsten nutzen. Damit könnte ein Verkaufserlös geringer ausfallen als von manchen Marktteilnehmern erhofft.

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    Die Aktie hatte sich seit Ende März zunächst kräftig erholt. Damals war sie im Zuge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten bis auf rund elf Euro gefallen – den niedrigsten Stand seit 2009. Eine erwartete Sonderkonjunktur für die europäische Chemieindustrie trieb den Kurs anschließend um etwa 77 Prozent nach oben. Von diesen Gewinnen hat die Aktie inzwischen jedoch mehr als die Hälfte wieder eingebüßt. Das neue Berenberg-Kursziel liegt nochmals rund sieben Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.

    Unter Anlegern stieß die Analyse zugleich auf Widerspruch. In Diskussionsforen wurde die Einschätzung als übermäßig pessimistisch bezeichnet. Kritiker verwiesen auf zuletzt besser als erwartete Umsatz- und Free-Cashflow-Zahlen sowie auf Fortschritte beim Kostensenkungsprogramm. Andere Marktteilnehmer sahen den Kursrückgang dagegen als Gelegenheit zum Einstieg und verwiesen darauf, dass sich die Aktie im Tagesverlauf wieder erholen könnte. Die Reaktionen zeigen, wie unterschiedlich die Erwartungen an Lanxess’ operative Erholung und den geplanten Envalior-Verkauf derzeit sind.



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    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 14,97EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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