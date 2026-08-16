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    Energiekontor kappt 2026-Ziel drastisch: Schottland bremst

    Energiekontor kappt 2026-Ziel drastisch: Schottland bremst
    Foto: Energiekontor AG

    **Energiekontor kappt Ergebnisprognose für 2026 deutlich**

    Die Energiekontor AG muss ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr drastisch senken. Der Bremer Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks erwartet 2026 nun ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von lediglich fünf bis zehn Millionen Euro. Bislang hatte der Vorstand eine Spanne von 40 bis 60 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Anpassung erfolgte am Donnerstagabend, nur wenige Stunden nachdem das Unternehmen das ursprüngliche Gewinnziel mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts noch bestätigt hatte.

    Ursache sind deutlich spätere Netzanschlüsse mehrerer schottischer Windparkprojekte. Dadurch können geplante, ergebnisrelevante Projektverkäufe voraussichtlich nicht mehr im laufenden Jahr verbucht werden. Energiekontor rechnet nach eigenen Angaben eher mit einer Verschiebung der Ergebnisbeiträge in das kommende Geschäftsjahr. Ob 2026 noch Erlöse in geringerem Umfang realisiert werden können, sei derzeit nicht absehbar.

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    Besonders betroffen sind drei schottische Windparks. Deren bislang für 2029 erwartete Netzanschlüsse verschieben sich nach Unternehmensangaben auf 2031. Hintergrund ist ein laufendes Gerichtsverfahren gegen die Genehmigung für eine Überlandleitung, die für den Anschluss der Projekte an das Netz erforderlich ist. An die geplante Infrastruktur sollen insgesamt rund 1,4 Gigawatt Leistung angeschlossen werden. Wegen des Verfahrens dürfen die notwendigen Arbeiten nach Angaben des Unternehmens bis zur endgültigen gerichtlichen Klärung nicht wie vorgesehen fortgesetzt werden. Mit einer Entscheidung wird im ersten Halbjahr 2027 gerechnet.

    Zwei der drei betroffenen Projekte waren zentrale Bestandteile der ursprünglichen Ergebnisplanung für 2026 und befinden sich derzeit im Verkaufsprozess. Die Aktie reagierte nach der Prognosesenkung im außerbörslichen Handel mit einem Abschlag von rund zwei Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.

    Bereits im ersten Halbjahr hatte Energiekontor deutlich schwächer abgeschnitten. Nach Steuern verbuchte der Konzern einen Verlust von 5,3 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von gut 24 Millionen Euro erzielt worden war. Das EBT lag per Ende Juni bei minus 4,7 Millionen Euro. Das Unternehmen verwies jedoch darauf, dass das projektorientierte Geschäftsmodell die Halbjahreszahlen nur eingeschränkt repräsentativ für das Gesamtjahr mache.

    Neben den britischen Projektverkäufen sollten ursprünglich auch die Inbetriebnahme bereits im Vorjahr veräußerter deutscher Windparks zum Jahresergebnis beitragen. Für die weitere britische Projektpipeline erwartet Energiekontor im Rahmen der laufenden NESO-Grid-Reform bis Mitte September neue Netzanschlussangebote. Der Konzern rechnet damit, dass darin die geänderten Termine für die drei schottischen Projekte bestätigt werden.



    Energiekontor

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    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,69 % und einem Kurs von 26,45EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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