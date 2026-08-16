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    Euro erholt sich kräftig: Schwache US-Daten setzen Dollar unter Druck

    Euro erholt sich kräftig: Schwache US-Daten setzen Dollar unter Druck
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 474056006

    Der Euro hat sich im Wochenverlauf zunächst abgeschwächt, anschließend jedoch wieder erholt. Am Donnerstag setzte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs der Gemeinschaftswährung auf 1,1534 US-Dollar fest. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 1,1545 Dollar gelegen. Umgerechnet kostete ein Dollar damit 0,8670 Euro, nach 0,8661 Euro am Mittwoch.

    Im Tagesverlauf blieb der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei rund 1,1517 Dollar gehandelt. Marktteilnehmer reagierten nur verhalten auf die am Vortag veröffentlichten US-Inflationsdaten, die im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank schwächte sich dadurch die Spekulation auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve im September weiter ab. Ein solcher Zinsschritt erscheine inzwischen weniger wahrscheinlich.

    Die Aufmerksamkeit der Devisenmärkte richtete sich anschließend auf weitere Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. Insbesondere die Entwicklung der Erzeugerpreise sowie die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten galten als wichtige Hinweise für den geldpolitischen Kurs der Fed. Zuletzt hatte ein überraschend schwacher Arbeitsmarktbericht für Juli die Erwartungen an eine baldige Straffung der US-Geldpolitik bereits gedämpft.

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    Am Freitag konnte der Euro seine Verluste wieder wettmachen. Schwache US-Konjunkturdaten belasteten den Dollar zeitweise deutlich. Der Euro stieg in der Spitze bis auf 1,1586 Dollar und wurde zuletzt bei etwa 1,1565 Dollar gehandelt. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1567 Dollar fest, nach 1,1534 Dollar am Donnerstag.

    Ausschlaggebend waren vor allem die unerwartet und deutlich gesunkenen US-Einzelhandelsumsätze im Juli. Nach Einschätzung der Helaba belasteten insbesondere rückläufige Benzinpreise das Ergebnis. Ein nennenswerter Einfluss der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA sei dagegen nicht erkennbar gewesen. Zusätzlich trübte sich das Konsumklima der Universität Michigan im August spürbar ein. Sowohl die Erwartungen der Verbraucher als auch die Einschätzung ihrer aktuellen finanziellen Lage verschlechterten sich. Zugleich stiegen die kurzfristigen Inflationserwartungen auf bereits hohem Niveau leicht an.

    Bei den übrigen wichtigen Währungen zeigte der Yen zwischenzeitlich Stärke. Berichte, wonach die japanische Regierung eine Zinserhöhung der Bank of Japan bereits im September oder Oktober befürworten könnte, verliehen der Währung Auftrieb. Der Euro-Referenzkurs lag zuletzt bei 183,93 Yen, 0,9390 Schweizer Franken und 0,85450 britischen Pfund. Die jüngsten Bewegungen zeigen, dass der Euro weiterhin stark von US-Daten und den Erwartungen an die internationale Geldpolitik bestimmt wird.



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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,157USD auf Forex (15. August 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.




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