Eckert & Ziegler bleibt trotz schwachem Anlagengeschäft auf Kurs

Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging im ersten Halbjahr um knapp sechs Prozent auf 33,3 Millionen Euro zurück. Als einen Grund nannte das Unternehmen einen ungünstigeren Produktmix. Bereinigt um die außerordentlichen Lizenzeinnahmen des Vorjahres ergibt sich jedoch ein positiveres Bild: Der Umsatz wäre um rund vier Prozent gestiegen, das Ergebnis sogar um etwa neun Prozent.

Eckert & Ziegler hat im ersten Halbjahr 2026 von der anhaltend starken Nachfrage nach Radiopharmaka profitiert, zugleich aber die Belastungen aus einem schwächeren Anlagengeschäft zu spüren bekommen. Der Umsatz des Berliner Strahlen- und Medizintechnikkonzerns stieg im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um 0,4 Prozent auf 149,3 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2025 hatten allerdings noch millionenschwere Lizenzumsätze das Geschäft zusätzlich beschleunigt. Im laufenden Jahr wurden bislang keine Einnahmen aus Lizenzgeschäften verbucht.

**Eckert & Ziegler hält trotz schwächerem Anlagengeschäft an Jahreszielen fest**

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unter dem Strich verbesserte sich der Nettogewinn um 4,5 Prozent auf 22,4 Millionen Euro. Dazu trugen unter anderem geringere Währungseffekte und niedrigere Steueraufwendungen bei. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich auf 0,36 Euro.

Das zweite Quartal verlief insgesamt schwächer als im Vorjahr. Der Umsatz sank von 80,6 auf 76,4 Millionen Euro, während das bereinigte EBIT von 19,2 auf 17,4 Millionen Euro zurückging. Der Nettogewinn legte dagegen von 11,8 auf 12,1 Millionen Euro zu.

Wichtigster Wachstumsträger bleibt das Segment Medical, zu dem das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen gehört. Der Umsatz lag dort mit 80,9 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert von 80,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT des Segments erhöhte sich nach Unternehmensangaben um rund sieben Prozent auf 24,9 Millionen Euro. Die Sparte profitiert von der zunehmenden Bedeutung radiopharmazeutischer Anwendungen in Diagnostik und Therapie.

Das Segment Isotope Products entwickelte sich hingegen weitgehend stabil. Der Umsatz belief sich auf 68,5 Millionen Euro und lag damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Die schwächere Nachfrage im Anlagengeschäft verhinderte eine dynamischere Entwicklung auf Konzernebene.

Für das Gesamtjahr zeigt sich der Vorstand weiterhin zuversichtlich. Eckert & Ziegler bestätigte die im März veröffentlichte Prognose und erwartet 2026 einen Umsatz von rund 320 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBIT von etwa 80 Millionen Euro. Voraussetzung dafür ist, dass das Radiopharmageschäft seine Dynamik beibehält und sich die schwächeren Geschäftsbereiche im Jahresverlauf stabilisieren.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 13,55EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.