EU erlaubt Everllence-Verkauf: VW kassiert 7,4 Milliarden – Jobs unter Druck

Mit dem Verkauf setzt Volkswagen seine Strategie fort, sich stärker auf das automobile Kerngeschäft zu konzentrieren. Everllence, bis 2025 unter dem Namen MAN Energy Solutions bekannt, hat seinen Sitz in Augsburg und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 16.000 Menschen. Das Unternehmen erzielte zuletzt einen Umsatz von etwa 4,9 Milliarden Euro und zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Großmotoren, Turbomaschinen und Lösungen zur Dekarbonisierung.

Die EU-Kommission hat den Verkauf der Mehrheit an Volkswagens Großmotorentochter Everllence an den US-Finanzinvestor Bain Capital wettbewerbsrechtlich genehmigt. Der geplante Erwerb von 51 Prozent der Anteile werfe keine Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit. Volkswagen hatte sich Ende Juni mit Bain Capital auf die Transaktion verständigt. Der Konzern erwartet daraus einen Erlös von rund 7,4 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für die deutschen Beschäftigten soll der Eigentümerwechsel zunächst keine unmittelbaren Folgen haben. Die fünf deutschen Standorte sollen mindestens bis 2030 erhalten bleiben. Betriebsbedingte Kündigungen sind für diesen Zeitraum ausgeschlossen. Die Vereinbarung bietet damit kurzfristig Sicherheit, ändert jedoch nichts an den tiefgreifenden Herausforderungen des Volkswagen-Konzerns.

Parallel wächst der politische Druck auf das Management wegen der Zukunft mehrerer VW-Werke. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies forderte nach einem Treffen mit den Oberbürgermeistern der VW-Standorte Klarheit und Perspektiven. Die Verunsicherung müsse beendet werden, sagte der SPD-Politiker. Konzernchef Oliver Blume will noch in diesem Jahr ein weiteres Sparpaket verabschieden. Im Raum stehen die mögliche Schließung von vier Werken sowie der zusätzliche Abbau von bis zu 50.000 Stellen.

Diese Einschnitte kämen zu den bereits 2024 vereinbarten Maßnahmen hinzu. Bis 2030 sollen in Deutschland insgesamt rund 50.000 Arbeitsplätze wegfallen, davon 35.000 bei der Kernmarke Volkswagen. Mehr als 37.000 Beschäftigte haben entsprechende Vereinbarungen bereits unterschrieben. Als besonders gefährdet gelten die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm. Blume bezeichnete Werksschließungen als letzte Option, verwies jedoch auf fehlende wettbewerbsfähige Auslastung für die 2030er-Jahre.

Lies verlangt, dass Volkswagen alternative Geschäftsfelder prüft, darunter Rüstung, Drohnen, humanoide Roboter oder die Produktion in China entwickelter Modelle in Deutschland. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay forderte ebenfalls konkrete Zukunftskonzepte statt reiner Sparpläne. Die Debatte verweist zugleich auf strukturelle Probleme des Konzerns: Kritiker nennen unter anderem den Abgasskandal, Verzögerungen bei Software und Batterien sowie den Verlust von Marktanteilen in China. Andere machen hohe Energie- und Arbeitskosten sowie politische Rahmenbedingungen für die Krise verantwortlich.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 73,74EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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