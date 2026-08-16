Hormus-Krise eskaliert: Trump will Meerenge zum US-Territorium machen

Konkrete Details zu seinem Vorhaben nannte Trump bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat New Jersey zunächst nicht. Der Iran wies die Äußerung jedoch scharf zurück. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi erklärte, die Meerenge lasse sich weder per Tweet noch durch einen Flugzeugträger oder eine Wahlkampfrede einnehmen. Der Iran werde weder Drohungen noch Machtdemonstrationen akzeptieren. Zugleich betonte er den iranischen Anspruch auf die Straße von Hormus.

Rund zwei Monate nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran ist eine Beendigung des seit Ende Februar andauernden Konflikts nicht absehbar. Statt Fortschritte bei den Gesprächen über das iranische Atomprogramm zu erzielen, verschärfte US-Präsident Donald Trump die Spannungen mit der Ankündigung, die strategisch wichtige Straße von Hormus nach einem Sieg über den Iran zum US-Territorium erklären zu wollen.

Die Meerenge ist eine der wichtigsten globalen Handelsrouten für Öl und Gas. Der Schiffsverkehr ist dort seit Beginn des Krieges nahezu zum Erliegen gekommen. Eine 60-tägige Waffenruhe sowie eine Frist für Verhandlungen über das Atomprogramm laufen an diesem Wochenende aus. Nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen wird über eine Verlängerung um 60 oder 90 Tage beraten. Pakistan vermittelt in dem Konflikt. Ob eine mögliche Verlängerung öffentlich bekannt gemacht werden soll, ist demnach noch offen.

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Auch die Regelung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus bleibt ungeklärt. Eine Vereinbarung zwischen Iran und Oman über die künftigen Routen steht noch aus. Teheran bezeichnet die Gespräche als technische Verhandlungen und trennt sie von möglichen politischen Gesprächen mit Washington. Der Iran soll zudem erwägen, künftig Gebühren für die Durchfahrt zu erheben, unter anderem als Ausgleich für Umweltschäden durch den Schiffsverkehr.

Die Sicherheitslage bleibt angespannt. In der Nacht zu Samstag wurde nach Angaben der staatlichen emiratischen Nachrichtenagentur WAM ein Handelsschiff des Ölkonzerns Adnoc angegriffen. Bereits am Vortag hatten die Vereinigten Arabischen Emirate von Attacken auf zwei weitere Schiffe berichtet. Verletzte wurden nicht gemeldet; Angaben zu möglichen Schäden lagen zunächst nicht vor.

Teheran fordert für eine vollständige Öffnung der Meerenge ein Ende aller US-Drohungen, die Aufhebung der Seeblockade iranischer Häfen, den Abzug amerikanischer Truppen aus der Region sowie Entschädigungen für Kriegsschäden. Außenminister Abbas Araghtschi stellte deshalb infrage, ob der Iran neue Verhandlungen mit Washington aufnehmen werde.

Die Unsicherheit belastet die Energiemärkte. Der Brent-Preis stieg zeitweise auf knapp 89 US-Dollar je Barrel und liegt damit rund 20 Dollar über dem Niveau vor sechs Monaten. Marktstrategen rechnen mit anhaltend hoher Volatilität, solange keine diplomatische Lösung für die Wiederöffnung der Meerenge erkennbar ist.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 88,55USD auf L&S Exchange (14. August 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.