ATOSS-Gründerfamilie bündelt 25,08 Prozent – keine Aufstockung geplant

Die Korrektur folgt auf eine ursprüngliche Veröffentlichung vom selben Tag. Darin war Christopher Obereder als Mitteilender genannt worden. Bereits am 13. August hatten zudem Christopher Obereder und Nicola-Sophie Obereder jeweils gemeldet, dass ihr persönlicher beziehungsweise zugerechneter Stimmrechtsanteil die Schwelle von zehn Prozent überschritten habe. Auch in diesen Mitteilungen wurde als zusammengefasster Anteil des Pools 25,08 Prozent ausgewiesen.

Die Familie Obereder hat ihre gebündelte Beteiligung an der ATOSS Software SE präzisiert. In einer am 14. August 2026 veröffentlichten Korrektur stellte das Unternehmen klar, dass die maßgebliche Stimmrechtsmitteilung nicht Christopher, sondern Andreas F.J. Obereder betrifft. Demnach überschritt der von ihm gehaltene beziehungsweise ihm über eine Poolvereinbarung der Familie zugerechnete Stimmrechtsanteil am 10. August die Schwelle von 25 Prozent. Insgesamt entfallen auf den Familienpool 25,08 Prozent der Stimmrechte, entsprechend 3.989.210 Aktien.

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Nach den Angaben von Andreas F.J. Obereder ist die Beteiligung der Familie über eine Poolvereinbarung organisiert. Zum Pool gehört die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG. Deren Stimmrechte werden Obereder über die AOB Invest GmbH als Gesellschafterin zugerechnet. Die Überschreitung der 25-Prozent-Schwelle beruht somit nicht auf einem zusätzlichen Aktienkauf, sondern auf der rechtlichen Zurechnung der im Pool gebündelten Stimmrechte. Finanzielle Mittel seien dafür nicht eingesetzt worden.

In den Pflichtangaben nach dem Wertpapierhandelsgesetz betont Obereder, dass der Pool und er persönlich weder strategische Ziele noch kurzfristige Handelsgewinne mit der Beteiligung verfolgen. Für die kommenden zwölf Monate seien außerdem keine weiteren Erwerbe oder sonstigen Aufstockungen der Stimmrechte geplant. Ebenso wenig strebe die Familie eine Änderung der Kapitalstruktur, des Verhältnisses von Eigen- und Fremdfinanzierung oder der Dividendenpolitik von ATOSS an.

Ein Einfluss auf die Unternehmensorgane soll nach Darstellung des Meldenden ebenfalls nicht ausgeweitet werden. Der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG steht weiterhin ein satzungsmäßiges Entsendungsrecht in den Aufsichtsrat zu. Andreas F.J. Obereder ist derzeit Vorstandsvorsitzender von ATOSS. Wie angekündigt, soll er planmäßig zum Jahreswechsel 2026/2027 in den Aufsichtsrat wechseln.

Die Mitteilungen unterstreichen damit die starke Stellung der Gründerfamilie bei dem Münchner Softwareanbieter. Zugleich signalisiert der Pool, dass die Beteiligung vorerst stabil gehalten und die strategische Ausrichtung des Unternehmens nicht verändert werden soll.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 91,90EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.