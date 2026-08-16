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    JPMorgan warnt trotz Erholung: Hapag-Lloyd vor Rückkehr ins Rote Meer

    JPMorgan warnt trotz Erholung: Hapag-Lloyd vor Rückkehr ins Rote Meer
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    **JPMorgan bleibt bei Hapag-Lloyd vorsichtig – Reederei prüft Rückkehr ins Rote Meer**

    Die US-Investmentbank JPMorgan sieht bei der Aktie von Hapag-Lloyd trotz einer verbesserten Marktlage weiterhin erhebliches Abwärtspotenzial. Analystin Alexia Dogani hob das Kursziel für die Hamburger Container-Reederei von 70 auf 75 Euro an, beließ die Einstufung jedoch auf „Underweight“. Damit signalisiert JPMorgan, dass die Aktie aus Sicht der Bank mittelfristig schlechter abschneiden dürfte als der Gesamtmarkt.

    Hapag-Lloyd habe mit den Zahlen für das zweite Quartal die Konsensschätzungen leicht verfehlt, schrieb Dogani in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Wegen gestiegener Frachtraten erhöhte sie dennoch ihre Prognosen. Gleichzeitig verwies sie auf das zentrale Risiko für die Branche: Sollten sich die Frachtraten wieder normalisieren, könnte der derzeitige Ergebnisaufschwung schnell an Dynamik verlieren.

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    Operativ zeigte sich bei Hapag-Lloyd im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung gegenüber dem schwachen Jahresauftakt. Transportmengen und Spotraten zogen spürbar an. Rückenwind kam insbesondere von starken Exporten aus Asien und einer zunehmenden Nachfrage in den Vereinigten Staaten. Dadurch konnte die Reederei erhebliche zusätzliche Belastungen von knapp 520 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt teilweise ausgleichen. Das Konzernergebnis sank im Jahresvergleich dennoch auf 71 Millionen Euro.

    Die Entwicklung am wichtigen Seeweg durch das Rote Meer könnte künftig für zusätzliche Entlastung sorgen. Nach Angaben von Vorstandschef Rolf Habben Jansen will Hapag-Lloyd die Fahrten durch das Rote Meer und den Suezkanal schrittweise wieder ausweiten. Die Sicherheitslage sei inzwischen besser als zu Beginn des Jahres. Zudem habe es seit längerer Zeit keinen Zwischenfall mit einem Containerschiff gegeben. Das Unternehmen werde die Situation jedoch weiterhin eng beobachten.

    Seit den Angriffen der Huthi-Miliz auf Handelsschiffe meiden viele Reedereien die Region und nehmen den deutlich längeren Weg um das Kap der Guten Hoffnung. Eine Rückkehr zum Suezkanal könnte Transitzeiten und Kosten reduzieren, zugleich aber den Druck auf die Frachtraten erhöhen. In der Straße von Hormus bleibt die Lage nach Unternehmensangaben dagegen angespannt. Der Seeweg zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman sei weiterhin durch die geopolitischen Spannungen beeinträchtigt.

    Hapag-Lloyd hatte seine Ergebnisprognose für 2026 Mitte Juli angehoben. Das EBIT soll nun zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Euro liegen. Wegen der hohen Volatilität der Frachtraten und der unsicheren geopolitischen Lage bleibt der Ausblick allerdings mit erheblichen Risiken behaftet.



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