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    SFC Energy: Gewinn explodiert – Prognose für 2026 präzisiert

    SFC Energy: Gewinn explodiert – Prognose für 2026 präzisiert
    Foto: SFC Energy AG

    **SFC Energy steigert Profitabilität deutlich und präzisiert Jahresprognose**

    Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich an Umsatz und Ertragskraft gewonnen. Nach den vorgelegten Zahlen erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,9 Prozent auf 82,4 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mehr als verdoppelte sich auf 18,4 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 11,6 auf 22,4 Prozent.

    Auch beim bereinigten Betriebsergebnis verzeichnete das Unternehmen einen kräftigen Sprung. Das bereinigte Ebit erhöhte sich von 4,6 Millionen auf 14,0 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von 6,3 auf 17,0 Prozent. Unter dem Strich erzielte SFC Energy einen Konzerngewinn von 7,3 Millionen Euro, nachdem im ersten Halbjahr 2025 lediglich rund 0,3 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg von 0,02 auf 0,42 Euro.

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    Wesentlicher Wachstumstreiber war das Segment Clean Energy, dessen Umsatz um 22,7 Prozent auf 63,5 Millionen Euro zulegte. Dazu trugen insbesondere erste Auslieferungen aus einem im Mai gewonnenen Großauftrag über rund 42,7 Millionen Euro für Brennstoffzellensysteme in der Ukraine bei. Das Segment Clean Power Management entwickelte sich dagegen schwächer. Der Umsatz sank um 13,8 Prozent auf 18,8 Millionen Euro, unter anderem wegen eines geringeren Auftragseingangs bei einem Großkunden.

    Die Nachfrage insgesamt blieb jedoch hoch. Der Auftragseingang sprang im ersten Halbjahr auf 108,7 Millionen Euro, verglichen mit 43,7 Millionen Euro im Vorjahr. Der Auftragsbestand lag Ende Juni bei 104,9 Millionen Euro und damit deutlich über den 78,6 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Europa steuerte 69,4 Prozent zum Umsatz bei und war damit die wichtigste Region.

    Aufgrund der Rekordentwicklung, der guten Auftragslage und weiterer erwarteter Auslieferungen konkretisierte SFC Energy seine Prognose für 2026. Der Umsatz soll nun im oberen Bereich der bisherigen Zielspanne von 166 bis 175 Millionen Euro liegen. Beim bereinigten Ebitda erwartet das Unternehmen 31,5 bis 34,0 Millionen Euro, nach zuvor 29,0 bis 34,0 Millionen Euro. Die Prognose für das bereinigte Ebit wurde auf 21,5 bis 25,5 Millionen Euro angehoben.

    Warburg Research wertete die Zahlen positiv und bestätigte die Kaufempfehlung („Buy“) mit einem Kursziel von 29 Euro. Analyst Malte Schaumann hob insbesondere die überraschend starke Profitabilität hervor. Die Resultate und der optimistischere Ausblick stützten die Erwartung einer hohen Rentabilität im Gesamtjahr.



    SFC Energy

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    ISIN:DE0007568578WKN:756857
    SFC Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 20,95EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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