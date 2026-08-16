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    25 Prozent Aufschlag: NORMA Group startet 208-Millionen-Rückkauf

    25 Prozent Aufschlag: NORMA Group startet 208-Millionen-Rückkauf
    Foto: NORMA Group

    **NORMA Group startet zweiten Aktienrückkauf über 208 Millionen Euro**

    Die NORMA Group will ihre Aktionäre erneut an den Erlösen aus dem Verkauf des Wassermanagementgeschäfts beteiligen. Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer hat dazu ein zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot beschlossen. Insgesamt sollen bis zu 9.306.487 eigene Aktien zu einem Preis von 22,35 Euro je Anteilsschein erworben werden. Das maximale Volumen beträgt rund 208 Millionen Euro.

    Die Annahmefrist beginnt am 17. August 2026 um 0.00 Uhr und endet am 15. September um 23.59 Uhr. Die NORMA-Aktie hatte den Xetra-Handel am 13. August bei 19,18 Euro beendet. Der Angebotspreis liegt damit deutlich über dem aktuellen Börsenkurs. Nach Unternehmensangaben entspricht er einem Aufschlag von 25,47 Prozent auf den maßgeblichen durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der vergangenen drei Monate. Dieser Referenzkurs lag bei 17,81 Euro. Gegenüber dem Schlusskurs vom 30. Juni, dem Tag vor der Beschlussfassung der Hauptversammlung, beträgt die Prämie den Angaben zufolge 27,42 Prozent.

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    Das Rückkaufprogramm ist der zweite und abschließende Schritt einer bereits im Februar angekündigten Kapitalrückführung. In einem ersten Schritt hatte NORMA im Frühjahr eigene Aktien für knapp 53 Millionen Euro erworben. Zusammengenommen will das Unternehmen damit rund 260 Millionen Euro an die Aktionäre zurückgeben. Die Mittel stammen aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Wassermanagement.

    Die zurückgekauften Aktien sollen nach Abschluss der Transaktion eingezogen werden. Dadurch reduziert sich das Grundkapital der Gesellschaft um den Nennbetrag der erworbenen Anteilsscheine. Das aktuelle Angebotsvolumen entspricht rund 29,21 Prozent des Grundkapitals beziehungsweise 32,45 Prozent der umlaufenden Aktien ohne bereits im Eigenbestand befindliche Titel.

    Für die Teilnahme erhalten die Aktionäre Andienungsrechte. Je gehaltener NORMA-Aktie wird ein Recht zugeteilt. Nach dem vorgesehenen Verhältnis sind 19 Andienungsrechte erforderlich, um sechs Aktien zum Angebotspreis anzudienen. Die Rechte werden am 19. August eingebucht und sollen vom 20. August bis zum 10. September an der Frankfurter Börse handelbar sein. Aktionäre können sie verkaufen oder zusätzliche Rechte erwerben. Eine Schlussverteilung ermöglicht zudem eine Andienung ohne Rechte, sofern das maximale Rückkaufvolumen bis dahin nicht ausgeschöpft ist.

    Vorstandschefin Birgit Seeger wertet die Maßnahme als Zeichen disziplinierter Kapitalallokation und als Grundlage für die strategische Neuausrichtung zur „NewNORMA“. Details dazu will das Unternehmen am 19. Oktober vorstellen. Der Konzern beschäftigt rund 6.000 Menschen, erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 820 Millionen Euro und ist im SDAX gelistet.



    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
    NORMA Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,07 % und einem Kurs von 20,75EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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