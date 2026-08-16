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    Hellofresh unter Druck: Analysten senken Kursziele deutlich

    Hellofresh unter Druck: Analysten senken Kursziele deutlich
    Foto: HelloFresh

    **Hellofresh zwischen bestätigtem Ausblick und wachsender Skepsis der Analysten**

    Die Einschätzungen der Analysten zur Entwicklung von Hellofresh gehen nach den jüngsten Quartalszahlen deutlich auseinander. Während Jefferies die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 8,35 Euro bestätigt, senkten Barclays und UBS ihre Kursziele teils deutlich. Damit rückt erneut die Frage in den Mittelpunkt, ob der Kochboxen- und Fertigmenüanbieter seine Wachstumsziele nachhaltig erreichen kann.

    Jefferies bewertet den Quartalsbericht grundsätzlich positiv. Das Unternehmen habe solide abgeschnitten und die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Giles Thorne in einer ersten Reaktion. Hellofresh bestätigte zudem seinen Ausblick. Gleichzeitig schränkte das Management ein, dass das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr voraussichtlich am unteren Ende der bisherigen Zielspanne liegen werde. Nach Einschätzung von Jefferies ist diese Entwicklung allerdings bereits weitgehend im Marktkonsens berücksichtigt.

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    Deutlich kritischer beurteilt Barclays die Perspektiven. Die britische Investmentbank senkte das Kursziel von 4,40 auf 3,10 Euro und stufte die Aktie von „Equal Weight“ auf „Underweight“ ab. Analyst Andrew Ross sieht weiterhin erhebliche Fragezeichen bei der Umsatzentwicklung. Die Begründung für die Schwäche im Geschäft mit Fertigmenüs habe ihn nicht vollständig überzeugt. Zudem könnten sich die Marketingausgaben nach seiner Einschätzung weniger stark auszahlen als bislang. Eigene Kreditkartendaten von Barclays deuteten im Juni und Juli auf ein weiterhin schwaches Geschäft bei Fertigmenüs und Kochboxen in den USA hin. Auch bei den mittelfristigen Barmittelzuflüssen bleibt Ross skeptisch.

    UBS reduzierte das Kursziel von 4,70 auf 3,60 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Neutral“. Die Unternehmensziele erschienen zunehmend ambitioniert, erklärte Analystin Jo Barnet-Lamb. Von besonderer Bedeutung sei nun der Erfolg der sogenannten Back-to-School-Aktion mit saisonalen Kampagnen und Sonderangeboten zum Ende der Sommerferien und zum Schulstart.

    In der Anlegerdiskussion überwiegt ebenfalls die Skepsis. Kritisiert wird vor allem, dass Hellofresh trotz neuer Kunden in Europa den Umsatz nicht stabilisieren könne. Daraus wird auf eine anhaltend hohe Abwanderung von Bestandskunden geschlossen. Zudem bestehe ein Zielkonflikt zwischen höheren Marketingausgaben und einer ausreichenden Profitabilität. Zweifel gibt es auch daran, dass langfristige Trends wie gesunde Ernährung, gemeinsames Kochen und Online-Lebensmittelhandel automatisch für nachhaltiges Wachstum sorgen.

    Mit Blick auf einen jüngsten Verkauf von 100.000 Hellofresh-Aktien durch ein Vorstandsmitglied wird zudem nach den Beweggründen gefragt. Belastbare Informationen zu den Motiven liegen in den vorliegenden Angaben jedoch nicht vor. geschniegelt



    HelloFresh

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,80 % und einem Kurs von 3,121EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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