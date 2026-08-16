Diese Termine bewegen die Märkte: Fed-Protokoll, BIP und Nvidia-Zahlen

In der folgenden Woche liefern vor allem Asien und die USA wichtige Impulse. Japan veröffentlicht eine erste BIP-Schätzung für das zweite Quartal, während China Daten zu Einzelhandel und Industrieproduktion vorlegt. In den Vereinigten Staaten stehen unter anderem der Empire-State-Index, Baubeginne, Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung auf dem Programm. Unternehmensseitig berichten BHP, Klarna, Home Depot und Xiaomi. In Europa präsentieren mehrere Schweizer und deutsche Unternehmen, darunter Straumann, Geberit und Heidelberger Druckmaschinen, ihre Halbjahres- beziehungsweise Quartalszahlen.

In der zweiten Augusthälfte stehen an den internationalen Finanzmärkten zahlreiche wichtige Unternehmensberichte und Konjunkturdaten auf der Agenda. Zum Auftakt am Freitag, 14. August, veröffentlichen unter anderem SFC Energy, Nagarro, Talanx sowie Wüstenrot & Württembergische ihre Quartalszahlen. Aus Großbritannien legt Aviva Halbjahreszahlen vor. Konjunkturell richten sich die Blicke auf die zweite Veröffentlichung des Eurozonen-Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal, Beschäftigungsdaten und die Handelsbilanz. Aus den USA werden Einzelhandelsumsätze und das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan erwartet.

Am Mittwoch, 19. August, dürfte das Protokoll der jüngsten Sitzung des US-Notenbankenausschusses besondere Aufmerksamkeit erhalten. Investoren erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Zinskurs. Parallel werden Inflationsdaten aus Großbritannien und der Eurozone sowie die europäischen Arbeitskosten veröffentlicht. Am Donnerstag folgen unter anderem Zahlen von Walmart, Tonies, BayernLB und CTS Eventim. Zudem stehen deutsche Erzeugerpreise, die europäische Bauproduktion und der Philadelphia-Fed-Index an.

Ein zentraler Konjunkturtag ist Freitag, 21. August. Dann erscheinen die ersten Einkaufsmanagerindizes für August aus Japan, Frankreich, Deutschland, der Eurozone, Großbritannien und den USA. Sie gelten als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Dynamik. In der darauffolgenden Woche rücken in Deutschland das BIP für das zweite Quartal, der Privatkonsum und das Ifo-Geschäftsklima in den Mittelpunkt. Bei VW werden zudem Betriebsversammlungen zu weiteren Sparmaßnahmen erwartet.

Der Höhepunkt der Unternehmenssaison folgt am Mittwoch, 26. August, mit den Zahlen von Nvidia, Salesforce und HP. Am Donnerstag berichten unter anderem Delivery Hero, Fielmann und Pernod Ricard. Ergänzend stehen Zentralbankentscheidungen in Polen und Südkorea sowie Daten zu Geldmenge, Industriegewinnen und Arbeitslosenhilfe an.

Auch die Weinbranche sorgt für Schlagzeilen. Trotz anhaltender Dürre erwartet der Deutsche Weinbauverband einen qualitativ starken Jahrgang, rechnet jedoch mit geringeren Erntemengen. Zugleich fordert der Verband einen Anbaustopp für neue Reben von 2027 bis 2029 und kritisiert steigende Regulierungskosten. Die EU unterstützt die Krisendestillation mit 14,16 Millionen Euro.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 669,9PKT auf Ariva Indikation (14. August 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.