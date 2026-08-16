ASTA Energy Solutions nennt zwei wichtige Berichtstermine

Die Veröffentlichung erfolgt sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Anleger können die Dokumente auf der deutschsprachigen Investor-Relations-Seite des Unternehmens unter [www.astagroup.com/de/investoren/publikationen](https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/) abrufen. Die englische Fassung wird unter [www.astagroup.com/investors/publications](https://www.astagroup.com/investors/publications/) bereitgestellt.

Die ASTA Energy Solutions AG hat am 13. August 2026 über den Finanznachrichtendienst EQS die Veröffentlichung ihrer kommenden Rechnungslegungsberichte angekündigt. Der österreichische Energietechnik-Konzern plant demnach, den Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr 2026 am 27. August 2026 zu publizieren. Der Bericht umfasst das zweite Quartal beziehungsweise die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres.

Darüber hinaus kündigte ASTA Energy Solutions einen weiteren Finanzbericht für das dritte Quartal an. Der Quartalsfinanzbericht innerhalb des zweiten Halbjahres soll am 17. November 2026 veröffentlicht werden. Auch dieser Bericht wird in deutscher und englischer Sprache über die jeweiligen Publikationsseiten des Unternehmens zugänglich gemacht.

Mit den Vorabbekanntmachungen erfüllt ASTA Energy Solutions die gesetzlichen Informationspflichten zur Ankündigung der Veröffentlichung von Finanzberichten. Die Meldung zum Halbjahresbericht erfolgte nach den Vorgaben der §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die separate Ankündigung zum dritten Quartal betrifft die Veröffentlichung eines Quartalsberichts beziehungsweise einer Quartals- oder Zwischenmitteilung.

Inhaltliche Aussagen zur Geschäftsentwicklung, zur Umsatz- und Ergebnislage oder zur Finanzsituation des Konzerns enthält die Mitteilung nicht. Ebenso wurden keine Prognosen oder Hinweise auf eine Anpassung der Jahresziele veröffentlicht. Die Vorabinformationen beschränken sich auf Berichtsart, Veröffentlichungstermine, Sprachversionen und Fundstellen.

Für Investoren sind die anstehenden Veröffentlichungen dennoch von Bedeutung. Der Halbjahresbericht wird erstmals einen umfassenden Überblick über die Entwicklung von ASTA Energy Solutions im Geschäftsjahr 2026 geben. Der für November angekündigte Quartalsbericht soll anschließend Aufschluss darüber liefern, wie sich die operative Entwicklung im dritten Quartal und im weiteren Jahresverlauf fortgesetzt hat.

ASTA Energy Solutions hat ihren Sitz in Oed, Österreich. Die Gesellschaft stellt die Berichte über ihre eigene Internetseite bereit. Die Bekanntmachungen wurden durch EQS News, einen Service der EQS Group, verbreitet. Für den Inhalt der Mitteilungen ist nach Angaben des Dienstleisters ausschließlich der Emittent verantwortlich. Die Meldungen wurden am 13. August 2026 um 10:19 beziehungsweise 10:21 Uhr veröffentlicht.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 53,80EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.