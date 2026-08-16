Deutsche EuroShop steigert Halbjahresgewinn und bestätigt Jahresziele

Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 71,2 Millionen Euro. Damit übertraf Deutsche EuroShop den Vorjahreswert um zwei Prozent. Positiv wirkten sich neben der operativen Entwicklung auch leicht gestiegene Immobilienwerte aus. Das Unternehmen führt dies insbesondere auf das weitere Mietwachstum in seinem Portfolio zurück. Die Aktie reagierte freundlich: Auf Tradegate lag sie nach dem Xetra-Schluss zeitweise rund zwei Prozent im Plus.

Die Deutsche EuroShop hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines verhaltenen Konsumklimas und anhaltender geopolitischer Unsicherheiten operativ zugelegt. Das auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienunternehmen steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent auf 133,3 Millionen Euro. Das Nettobetriebsergebnis erhöhte sich um 1,6 Prozent auf 104,9 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 1,4 Prozent auf 105,4 Millionen Euro stieg.

Die Shoppingcenter des Konzerns verzeichneten im Berichtszeitraum ein Umsatzwachstum der Mieter von 2,4 Prozent. Gleichzeitig ging die Besucherfrequenz um 1,3 Prozent zurück. Die Vermietungsquote blieb dennoch auf hohem Niveau. Zum Ende des ersten Halbjahres waren 95,4 Prozent der Flächen vermietet, nach 95,7 Prozent zum Jahresende 2025.

Belastet wurde das Ergebnis durch höhere Finanzierungskosten. Das Ergebnis vor Steuern und ohne Bewertungseffekte sank deshalb um 6,3 Prozent auf 70,4 Millionen Euro. Hintergrund war insbesondere der gestiegene Zinsaufwand im Zusammenhang mit einer im Jahr 2025 begebenen Anleihe. Auch die Funds from Operations (FFO) gingen zurück und erreichten 69,6 Millionen Euro beziehungsweise 0,92 Euro je Aktie. Die EPRA Earnings lagen bei 68 Millionen Euro oder 0,90 Euro je Aktie.

Besonders positiv entwickelte sich das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt. Der im April 2025 eröffnete Food Garden habe sich im ersten Betriebsjahr als Bereicherung etabliert und unterstütze die Besucherentwicklung, teilte das Unternehmen mit. Zudem erhielt das Projekt ein DGNB-Zertifikat in Gold für seinen Nachhaltigkeitsstandard.

Deutsche EuroShop bestätigte die im März veröffentlichte Prognose für 2026. Erwartet werden Umsatzerlöse zwischen 269 und 277 Millionen Euro sowie ein EBIT von 211 bis 219 Millionen Euro. Das EBT ohne Bewertungsergebnis und der FFO sollen jeweils 134 bis 142 Millionen Euro erreichen. Im Juni beschlossen die Aktionäre außerdem eine Dividende von einem Euro je Aktie. Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) wurde am 31. Juli ins Handelsregister eingetragen. Das Unternehmen firmiert seitdem als Deutsche EuroShop SE.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18,56EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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