🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche EuroShop steigert Halbjahresgewinn und bestätigt Jahresziele

    Deutsche EuroShop steigert Halbjahresgewinn und bestätigt Jahresziele
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    **Deutsche EuroShop steigert Halbjahresgewinn und bestätigt Jahresprognose**

    Die Deutsche EuroShop hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines verhaltenen Konsumklimas und anhaltender geopolitischer Unsicherheiten operativ zugelegt. Das auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienunternehmen steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent auf 133,3 Millionen Euro. Das Nettobetriebsergebnis erhöhte sich um 1,6 Prozent auf 104,9 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 1,4 Prozent auf 105,4 Millionen Euro stieg.

    Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 71,2 Millionen Euro. Damit übertraf Deutsche EuroShop den Vorjahreswert um zwei Prozent. Positiv wirkten sich neben der operativen Entwicklung auch leicht gestiegene Immobilienwerte aus. Das Unternehmen führt dies insbesondere auf das weitere Mietwachstum in seinem Portfolio zurück. Die Aktie reagierte freundlich: Auf Tradegate lag sie nach dem Xetra-Schluss zeitweise rund zwei Prozent im Plus.

    Die Shoppingcenter des Konzerns verzeichneten im Berichtszeitraum ein Umsatzwachstum der Mieter von 2,4 Prozent. Gleichzeitig ging die Besucherfrequenz um 1,3 Prozent zurück. Die Vermietungsquote blieb dennoch auf hohem Niveau. Zum Ende des ersten Halbjahres waren 95,4 Prozent der Flächen vermietet, nach 95,7 Prozent zum Jahresende 2025.

    Belastet wurde das Ergebnis durch höhere Finanzierungskosten. Das Ergebnis vor Steuern und ohne Bewertungseffekte sank deshalb um 6,3 Prozent auf 70,4 Millionen Euro. Hintergrund war insbesondere der gestiegene Zinsaufwand im Zusammenhang mit einer im Jahr 2025 begebenen Anleihe. Auch die Funds from Operations (FFO) gingen zurück und erreichten 69,6 Millionen Euro beziehungsweise 0,92 Euro je Aktie. Die EPRA Earnings lagen bei 68 Millionen Euro oder 0,90 Euro je Aktie.

    Besonders positiv entwickelte sich das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt. Der im April 2025 eröffnete Food Garden habe sich im ersten Betriebsjahr als Bereicherung etabliert und unterstütze die Besucherentwicklung, teilte das Unternehmen mit. Zudem erhielt das Projekt ein DGNB-Zertifikat in Gold für seinen Nachhaltigkeitsstandard.

    Deutsche EuroShop bestätigte die im März veröffentlichte Prognose für 2026. Erwartet werden Umsatzerlöse zwischen 269 und 277 Millionen Euro sowie ein EBIT von 211 bis 219 Millionen Euro. Das EBT ohne Bewertungsergebnis und der FFO sollen jeweils 134 bis 142 Millionen Euro erreichen. Im Juni beschlossen die Aktionäre außerdem eine Dividende von einem Euro je Aktie. Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) wurde am 31. Juli ins Handelsregister eingetragen. Das Unternehmen firmiert seitdem als Deutsche EuroShop SE.



    Deutsche Euroshop

    +0,11 %
    +2,30 %
    +2,09 %
    -5,79 %
    -2,21 %
    -20,51 %
    -10,84 %
    -55,21 %
    -3,33 %
    ISIN:DE0007480204WKN:748020
    Deutsche Euroshop direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18,56EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche EuroShop steigert Halbjahresgewinn und bestätigt Jahresziele **Deutsche EuroShop steigert Halbjahresgewinn und bestätigt Jahresprognose** Die Deutsche EuroShop hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines verhaltenen Konsumklimas und anhaltender geopolitischer Unsicherheiten operativ zugelegt. Das auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     