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    Ströer vor dem Börsenrückzug: Janus Henderson steigt aus

    Ströer vor dem Börsenrückzug: Janus Henderson steigt aus
    Foto: Oliver Berg - dpa

    **Ströer: Janus Henderson gibt Beteiligung im Zuge der Go-Private-Transaktion auf**

    Bei Ströer zeichnet sich im Zuge der geplanten Herausnahme von der Börse eine Neuordnung der Aktionärsstruktur ab. Der britische Vermögensverwalter Janus Henderson meldet, keine Stimmrechte mehr an der Kölner Ströer SE & Co. KGaA zu halten. Betroffen sind sowohl die Janus Henderson UK (Holdings) Limited mit Sitz in London als auch die Janus Henderson Group Ltd. aus St. Helier auf Jersey.

    Nach den am 13. August veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen sank der Anteil beider Gesellschaften zum 30. Juni 2026 von zuvor jeweils 3,02 Prozent auf null. Weder direkt noch zugerechnet werden demnach noch Aktien des Außenwerbe- und Medienkonzerns gehalten. Auch aus Finanzinstrumenten ergeben sich keine Stimmrechte. Die Meldungen wurden nicht durch einen klassischen Aktienkauf oder -verkauf ausgelöst, sondern durch die Einreichung einer Unabhängigkeitserklärung.

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    Janus Henderson erklärt darin, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst Unternehmen zu kontrollieren, die Ströer-Aktien halten oder Stimmrechte zugerechnet bekommen. Die Mitteilungen stehen nach Unternehmensangaben im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung der Gruppe infolge einer Go-Private-Transaktion. Bei der Janus Henderson Group Ltd. wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft zuvor unter dem Namen Janus Henderson Group PLC firmierte.

    Parallel veröffentlichte Ströer eine neue Gesamtzahl der Stimmrechte. Nach einer am 5. Juni wirksam gewordenen sonstigen Kapitalmaßnahme beläuft sich diese laut Mitteilung auf 55.161.050. Mehrstimmrechte existieren nicht. In den beiden Stimmrechtsmeldungen wird dagegen eine Gesamtzahl von 55.848.313 Stimmrechten nach § 41 WpHG ausgewiesen. Die unterschiedlichen Angaben dürften auf verschiedene Melde- beziehungsweise Bezugszeitpunkte und die technische Abbildung der gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen zurückgehen.

    Für Ströer ist der Rückzug von Janus Henderson vor allem im Kontext der geplanten Privatisierung relevant. Der Vermögensverwalter war zuletzt mit gut drei Prozent beteiligt und damit meldepflichtiger Aktionär. Durch die nun angezeigte Entflechtung verringert sich der Kreis institutioneller Anteilseigner, die im Rahmen der Transaktion formell berücksichtigt werden müssen.

    Die Meldungen liefern allerdings keine neuen Angaben zu Angebotspreis, Vollzugsbedingungen oder dem weiteren Zeitplan der Go-Private-Transaktion. Sie dokumentieren vielmehr einen bereits vollzogenen Schritt in der Eigentümerstruktur. Ströer verwies für die Veröffentlichung auf die gesetzlichen Transparenzpflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Die Mitteilungen wurden am 10. August datiert und am 13. August europaweit verbreitet.



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    ISIN:DE0007493991WKN:749399
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    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 40,58EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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