Transfer-Hammer: Dortmund steigt aus – El Mala bleibt beim 1. FC Köln

Zuvor hatte der Pay-TV-Sender Sky über den Rückzug des Revierklubs berichtet. Nach Angaben des BVB seien in den vergangenen Tagen offene Gespräche mit den Verantwortlichen des 1. FC Köln geführt worden. Das letzte Dortmunder Angebot habe der Zweitligist jedoch abgelehnt. Damit endet ein Transferpoker, der in den vergangenen Wochen zunehmend an Dynamik gewonnen hatte.

Borussia Dortmund zieht sich aus den Verhandlungen um das Kölner Offensivtalent Said El Mala zurück. Der Bundesligist werde kein weiteres Angebot für den 19 Jahre alten U21-Nationalspieler abgeben und den Transfer nicht weiterverfolgen, bestätigte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken gegenüber der Funke-Mediengruppe. „Said El Mala ist kein Spieler von Borussia Dortmund und wird es in diesem Sommer auch nicht werden“, erklärte Ricken.

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Im Raum stand offenbar ein Gesamtpaket von rund 50 Millionen Euro einschließlich möglicher Bonuszahlungen. Der 1. FC Köln soll für den Stürmer mindestens diese Summe gefordert haben. Frühere Offerten aus Dortmund lagen dem Vernehmen nach darunter. Auch mehrere Klubs aus der englischen Premier League sollen Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers gezeigt haben. Durch den Verzicht des BVB bleibt El Mala vorerst beim 1. FC Köln.

Für den FC ist die Entscheidung sportlich wie wirtschaftlich bedeutsam. El Mala wechselte im Sommer 2024 gemeinsam mit seinem Bruder Malek von Viktoria Köln zum 1. FC Köln. Wegen einer damals geltenden Transfersperre blieb er zunächst als Leihspieler bei Viktoria. Anschließend band sich der Offensivspieler langfristig an den FC und verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Eine Ausstiegsklausel enthält die Vereinbarung nicht. Damit besitzt Köln weiterhin eine starke Verhandlungsposition, sollte künftig ein anderer Klub einen Transfer anstreben.

In seiner ersten Bundesliga-Saison entwickelte sich El Mala zum Leistungsträger und erzielte 13 Tore. Seine Entwicklung und das langfristige Vertragsverhältnis trieben den Marktwert des Angreifers deutlich nach oben. Für den Kölner Trainer René Wagner ist der Verbleib daher eine positive Nachricht. „Das ist ein Top-Spieler für uns und gibt in der ganzen Vorbereitung Gas“, sagte Wagner am Rande des Trainings. Er gehe davon aus, dass El Mala auch in der kommenden Saison für den FC auflaufen werde.

Der Dortmunder Rückzug zeigt zugleich, dass der BVB bei hohen Ablöseforderungen eine klare finanzielle Grenze zieht. Trotz des sportlichen Interesses war der Bundesligist offenbar nicht bereit, die Kölner Preisvorstellung weiter zu überbieten. Für El Mala und den FC bleibt der Transfermarkt damit weiterhin offen – auch wenn Dortmund als Interessent nun aus dem Rennen ist.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 3,145EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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