Nagarro-Vorstand empfiehlt 81-Euro-Übernahme – Profitabilität steigt

Nach Einschätzung der Unternehmensgremien ist der Angebotspreis angemessen und fair. Er liegt rund 140 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs von 33,74 Euro vom 25. Juni 2026, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Offerte. Gegenüber dem volumengewichteten Dreimonatsdurchschnitt ergibt sich eine Prämie von rund 93 Prozent, gegenüber dem Einmonatsdurchschnitt von rund 112 Prozent. Zudem übertrifft das Angebot den Median der Analystenkursziele von 72 Euro um etwa 12,5 Prozent.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters Nagarro empfehlen ihren Aktionären, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot des indischen Technologiekonzerns Persistent Systems anzunehmen. Die gemeinsame begründete Stellungnahme wurde am 14. August veröffentlicht. Persistent bietet über die Galaxy Germany Holding SE 81 Euro je Nagarro-Aktie in bar.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen insbesondere die strategischen Zusagen von Persistent. Der Bieter will die bestehende Geschäftsstrategie weiterentwickeln, mit dem aktuellen Vorstand zusammenarbeiten und die Belegschaft unterstützen. Die entsprechenden Eckpunkte sind bereits in einer am 26. Juni geschlossenen Zusammenschlussvereinbarung geregelt. Nagarro-Chef Manas Human sieht in der Partnerschaft einen Hebel, um Wachstum und Transformation zu beschleunigen.

Die Annahmefrist läuft seit dem 6. August und endet am 17. September 2026 um Mitternacht Frankfurter Zeit. Voraussetzung für den Vollzug ist unter anderem eine Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie. Darüber hinaus sind wettbewerbs- und außenwirtschaftsrechtliche Genehmigungen in mehreren Ländern sowie eine Freigabe nach indischem FEMA-Recht erforderlich. Der Abschluss wird im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 erwartet. Persistent strebt anschließend ein Delisting der Nagarro-Aktien vom Prime Standard an. Rund 20 Prozent des Aktienkapitals sind bereits über eine Vereinbarung mit dem Investmentvehikel des größten Aktionärs gesichert.

Operativ zeigte Nagarro im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2026 ein verhaltenes Umsatzwachstum, konnte die Profitabilität aber verbessern. Der Quartalsumsatz stieg auf 252,4 Millionen Euro, währungsbereinigt um zwei Prozent. Das bereinigte EBITDA legte um 23,9 Prozent auf 37,8 Millionen Euro zu; die entsprechende Marge erhöhte sich von 12,1 auf 15 Prozent. Belastet wurde das ausgewiesene EBITDA durch höhere Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen.

Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 4,2 Prozent auf 500,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg auf 69,1 Millionen Euro, die Marge auf 13,8 Prozent. Der Periodenüberschuss erhöhte sich um 52 Prozent auf 29,8 Millionen Euro. Der operative Cashflow sank dagegen wegen ausstehender Kundenzahlungen auf 29,5 Millionen Euro. Nagarro beschäftigte Ende Juni 18.711 Mitarbeiter.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 78,00EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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