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    W&W steigert Halbjahresergebnis – „Bestform 2030“ soll Effizienz bringen

    W&W steigert Halbjahresergebnis – „Bestform 2030“ soll Effizienz bringen
    Foto: Marijan Murat - dpa

    **W&W steigert Halbjahresergebnis und setzt auf Effizienzprogramm**

    Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat ihr Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 trotz eines herausfordernden Marktumfelds verbessert. Das IFRS-Konzernergebnis stieg auf 105 Millionen Euro, nach 91 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit liegt der Finanzkonzern nach eigenen Angaben im Rahmen seiner Erwartungen und sieht sich auf Kurs, die Jahresprognose zu erreichen. Für das Gesamtjahr stellt W&W weiterhin ein Ergebnis nach Steuern von 120 bis 150 Millionen Euro in Aussicht.

    Als wesentlichen Treiber nennt der Konzern sein strategisches Programm „Bestform 2030“. Damit sollen Effizienz, Agilität und Reaktionsgeschwindigkeit erhöht werden. Zugleich will W&W finanziellen Spielraum für Investitionen und einen besseren Kundenservice schaffen. Schwerpunkte sind insbesondere die Versicherungsgesellschaften, die nachhaltig profitabler wachsen und widerstandsfähiger werden sollen. Im Bauspargeschäft, das weiterhin unter Druck steht, wurden laut Vorstand bereits Maßnahmen zur Ertragssteigerung eingeleitet.

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    In der Schaden- und Unfallversicherung erwies sich die Württembergische trotz Belastungen durch Wetter- und Schadenereignisse als robust. Das Neu- und Ersatzgeschäft ging zwar leicht auf 281 Millionen Euro zurück, nach 291 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Zugleich legten das Kraftfahrtgeschäft um rund drei Prozent und das Privatkundengeschäft um knapp vier Prozent zu. Die Brutto-Combined-Ratio verschlechterte sich allerdings von 83,8 auf 86,7 Prozent. Damit blieb das Geschäft weiterhin profitabel.

    Positive Impulse kamen aus den Personenversicherungen. Die Beitragssumme des Neugeschäfts in der Lebensversicherung erhöhte sich auf 1,857 Milliarden Euro, verglichen mit 1,766 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025. In der betrieblichen Altersvorsorge stieg sie von 569 auf 644 Millionen Euro. Das Neugeschäft der Krankenversicherung sank dagegen leicht auf 5,4 Millionen Euro.

    Im Geschäftsfeld Wohnen entwickelte sich das Neugeschäft insgesamt rückläufig. Das Volumen für wohnwirtschaftliche Zwecke fiel auf 7,553 Milliarden Euro, nach 8,479 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Kreditneugeschäft sank von 2,762 auf 2,446 Milliarden Euro. Das Netto-Neugeschäft nach Bausparsumme wuchs jedoch um 3,3 Prozent auf 4,336 Milliarden Euro und lag damit über dem Marktniveau. Der Bestand an Baudarlehen erhöhte sich um 2,5 Prozent auf 30,9 Milliarden Euro.

    Die Kapitalausstattung blieb solide. Das Eigenkapital stieg auf 5,008 Milliarden Euro, die Bilanzsumme auf 75 Milliarden Euro. Standard & Poor’s bestätigte die Ratings mit stabilem Ausblick. Die Kerngesellschaften behalten die Einstufung „A-“, die W&W AG „BBB+“. Risiken sieht der Konzern weiterhin in der Konjunktur, Inflation, Kapitalmarktentwicklung, Immobilien- und Zinsmärkten sowie möglichen Naturkatastrophen.



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    Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 14,54EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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