Ottobock hebt Prognose an: Starkes Quartal treibt Gewinn und Aktie

Auch beim organischen Umsatzwachstum zeigte sich Ottobock zuversichtlicher. Das untere Ende der bisherigen Zielspanne wurde um einen Prozentpunkt angehoben. Im Kerngeschäft, das unter anderem das Rollstuhlgeschäft nicht mehr umfasst, erwartet der Konzern nun ein Wachstum aus eigener Kraft von sechs bis acht Prozent.

Der Prothesenhersteller Ottobock blickt nach einem dynamischen zweiten Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen aus Duderstadt erhöhte seine Prognose für Umsatzwachstum und Profitabilität im Kerngeschäft. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nun mehr als 27 Prozent erreichen. Bislang hatte das Management eine Marge von über 26,5 Prozent in Aussicht gestellt.

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Grund für die Zuversicht sind die Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Zwischen April und Juni steigerte Ottobock den Konzernumsatz im Jahresvergleich um 9,7 Prozent auf 458,1 Millionen Euro. Im fortgeführten Kerngeschäft legten die Erlöse sogar um 10,7 Prozent auf rund 440 Millionen Euro zu. Das Unternehmen hatte Mitte Juni den Verkauf seines Rollstuhlgeschäfts angekündigt und richtet den Konzern damit stärker auf wachstums- und margenstarke Bereiche aus.

Besonders deutlich fiel die Verbesserung beim operativen Ergebnis aus. Das bereinigte Kern-Ebitda stieg um 23 Prozent auf 122,7 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 2,8 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent und lag damit bereits über dem für das Gesamtjahr angepeilten Niveau. Unter dem Strich vervierfachte Ottobock seinen Gewinn nahezu: Der Überschuss erreichte 48,5 Millionen Euro.

Regional entwickelte sich das Geschäft allerdings unterschiedlich. In der Region EMEA, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst, profitierte der Konzern von einer hohen Nachfrage. In Nord- und Südamerika nahm der organische Umsatz dagegen nur leicht zu. Im asiatisch-pazifischen Raum ging er sogar etwas zurück. Ottobock verwies dabei auf starke Vergleichswerte aus dem Vorjahr sowie auf zeitliche Verschiebungen bei Aufträgen.

Analysten bewerteten die Zahlen dennoch positiv. Nach Einschätzung des Investmenthauses Jefferies lag der Umsatz im Kerngeschäft im Rahmen der Erwartungen, während das operative Ergebnis darüber lag. Ein günstiger Produktmix, Einsparungen bei der Beschaffung und anhaltende Kostendisziplin hätten die Marge gestützt.

An der Börse reagierte die Ottobock-Aktie zunächst mit deutlichen Kursgewinnen. Im Tagesverlauf gab sie die Gewinne jedoch teilweise wieder ab. Der Ausgabepreis beim Börsengang im Oktober 2025 hatte bei 66 Euro gelegen.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 58,10EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.