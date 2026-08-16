Cantourage steigert EBITDA um 45 Prozent trotz Umsatzrückgang

Die Bruttomarge erhöhte sich dadurch von 28,5 auf 36,4 Prozent. Die EBITDA-Marge kletterte von 7,0 auf 13,1 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens belegt die Entwicklung, dass der Fokus auf Ergebnisqualität anstelle eines möglichst hohen Umsatzes erste Wirkung zeigt.

Die Cantourage Group SE hat im zweiten Quartal 2026 ihre Profitabilität deutlich verbessert. Das auf Medizinalcannabis spezialisierte Berliner Unternehmen steigerte das EBITDA gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 45 Prozent auf 2,9 Millionen Euro. Gleichzeitig sank der Umsatz um 21,9 Prozent auf 21,8 Millionen Euro. Ursache ist vor allem die strategische Neuausrichtung des deutschen Geschäfts, bei der Cantourage margenschwaches Handelsvolumen zugunsten margenstärkerer Premiumprodukte zurücknimmt.

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In Deutschland ging der Umsatz im zweiten Quartal von 23,3 auf 10,1 Millionen Euro zurück. Cantourage konzentriert sich dort insbesondere auf höherpreisige Cannabisblüten und reduziert das margenschwache Handelsgeschäft. Einen wichtigen Beitrag zur Premiumstrategie soll die im zweiten Quartal eingeführte Eigenmarke GRAMZ. leisten. Erste Chargen waren den Angaben zufolge kurzfristig ausverkauft; die Marke erzielte bereits mehr als 500.000 Euro Umsatz. Weitere Produktformate befinden sich demnach in Entwicklung oder in der Testphase.

Deutlich dynamischer entwickelten sich die internationalen Märkte. In Großbritannien stieg der Umsatz um 146 Prozent auf 9,6 Millionen Euro. Damit erreichte das britische Geschäft nahezu das Umsatzniveau Deutschlands. In Polen legten die Erlöse sogar um 250 Prozent auf 2,1 Millionen Euro zu. Insgesamt stammte im Berichtsquartal mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes aus dem Ausland. Im Vorjahreszeitraum hatte Deutschland noch rund 84 Prozent beigesteuert. Cantourage reduziert damit seine Abhängigkeit vom deutschen Markt und diversifiziert die regionale Umsatzbasis.

Auch die Bilanz bietet Spielraum für weiteres Wachstum. Zum 30. Juni lag die Eigenkapitalquote bei 71,3 Prozent. Die Net-Cash-Position erhöhte sich binnen Jahresfrist von 1,9 auf 9,3 Millionen Euro. Einen kurzfristigen Markteintritt in Frankreich, Spanien und Portugal plant das Unternehmen laut Analysteneinschätzung jedoch offenbar noch nicht, da die Voraussetzungen derzeit nicht als optimal gelten.

Die Montega AG bestätigte nach den Zahlen ihre Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 9 auf 10 Euro. Zwar senkte das Analysehaus die Umsatzprognosen, hob aber die Ergebniserwartungen an. Die Halbjahreskennzahlen sind bislang weder geprüft noch prüferisch durchgesehen. Die Research-Einschätzung stellt keine Anlageberatung dar.

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 5,82EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.