Grund für die Neuausrichtung ist die Entscheidung des Bundesbankvorstands, nach der Sanierung nicht in das markante, unter Denkmalschutz stehende Betongebäude im Frankfurter Norden zurückzukehren. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung habe ergeben, dass der Kauf einer Immobilie deutlich günstiger sei als eine Rückkehr in das bisherige Gebäude. Gesucht wird deshalb ein schlüsselfertiges Objekt samt Grundstück im Stadtgebiet – entweder ein Neubau oder eine umfassend sanierte Bestandsimmobilie.

Die Deutsche Bundesbank treibt die Suche nach einer neuen Frankfurter Zentrale voran. Die Notenbank hat eine europaweite Ausschreibung gestartet und will anschließend mit geeigneten Bewerbern über deren Angebote verhandeln. Der Zuschlag soll nach den bisherigen Planungen bis Ende 2027 erfolgen.

Die künftige Zentrale soll Platz für etwa 2.500 Arbeitsplätze und rund 15.000 Quadratmeter Nutzfläche bieten. Neben Kosten und baulicher Qualität bewertet die Bundesbank auch die Lage und die Verkehrsanbindung. Besonders wichtig sei eine sehr gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, erklärte Stephan Bredt, der für das Baumanagement zuständige Chief Operating Officer. Davon sollen Beschäftigte, Geschäftspartner und Besucher profitieren.

Das bisherige Bundesbankgebäude soll künftig von der Europäischen Schule genutzt werden. Auf dem Gelände befinden sich allerdings weiterhin hochgesicherte Tresore mit einem erheblichen Teil der deutschen Goldreserven. Die Bundesbank verwahrt dort nach eigenen Angaben 1.710 Tonnen Gold – mehr als die Hälfte des deutschen Bestands. Wie die Goldlagerung bei einer neuen Nutzung des Areals organisiert werden soll, bleibt ein zentraler Aspekt der weiteren Planungen.

Unterdessen baut die Berliner Buchungsplattform Omio ihr internationales Verkehrsangebot aus. Durch eine Partnerschaft mit Greyhound Australia können Reisende künftig Verbindungen des australischen Fernbusanbieters über Omio suchen und buchen. Das Netzwerk umfasst rund 180 Reiseziele und verbindet unter anderem Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane und Cairns. Australien wird damit zum 48. Land im Omio-Netzwerk. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit mehr als 3.000 Transportpartnern zusammen und will bis 2028 in über 70 Ländern aktiv sein.

Auch international sorgt Gold für Schlagzeilen. Venezuela fordert laut Reuters die Rückgabe seiner bei der Bank of England verwahrten Goldreserven, um nach schweren Erdbeben den Wiederaufbau zu finanzieren. Marktbeobachter diskutieren derweil die hohe Goldnotierung von mehr als 4.400 US-Dollar je Feinunze. Als langfristige Preistreiber gelten Staatsverschuldung, Zweifel an der Tragfähigkeit öffentlicher Finanzen und das Vertrauen in Papierwährungen. Prognosen bleiben jedoch mit Risiken behaftet.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.376USD auf Forex (15. August 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.

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