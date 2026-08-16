CEWE auf Kurs: Fotofinishing wächst – KODAK-Deal im Fokus

Der fortgeführte Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,0 Prozent auf 143,9 Millionen Euro. Wichtigster Wachstumstreiber war das Kerngeschäft Fotofinishing, das um 7,5 Prozent auf 136,8 Millionen Euro zulegte. Die Zahl der verarbeiteten Fotos erhöhte sich um 5,2 Prozent auf 514 Millionen. Beim CEWE FOTOBUCH stieg der Absatz um 1,5 Prozent auf 1,157 Millionen Exemplare. Aufgrund einer stärkeren Nachfrage nach höherwertigen Veredelungen und Papieren wuchs der entsprechende Umsatz sogar um 3,1 Prozent.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat im zweiten Quartal 2026 operativ erneut überzeugt. Nach Einschätzung der Montega AG befindet sich die strategische Neuausrichtung des Oldenburger Fotodienstleisters planmäßig auf Kurs. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 147 Euro auf Sicht von zwölf Monaten.

Im Hardware-Einzelhandel gingen die Erlöse dagegen um 15,3 Prozent auf 6,9 Millionen Euro zurück. CEWE nimmt diesen Rückgang laut Montega bewusst in Kauf, weil das Unternehmen unrentables Handelsgeschäft konsequent reduziert.

Das operative EBIT vor Sondereffekten lag im saisonal schwachen zweiten Quartal bei minus 3,1 Millionen Euro und damit leicht besser als im Vorjahr. Das berichtete EBIT fiel mit minus 6,8 Millionen Euro niedriger aus. Ausschlaggebend waren Transaktionskosten von 3,7 Millionen Euro im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions. Die Baader Bank bezeichnete das Quartal ebenfalls als solide. Der Umsatz habe die eigene Prognose übertroffen, während das operative Ergebnis den Erwartungen entsprochen habe. Zugleich seien die einmaligen Belastungen höher als erwartet ausgefallen.

Strategisch konzentriert sich CEWE künftig stärker auf das margenstarke Fotofinishing. Der Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks (KOD) wurde am 2. Juli abgeschlossen. Dadurch reduziert sich der Umsatz im zweiten Halbjahr zwar um rund 40 Millionen Euro, gleichzeitig erwartet CEWE im dritten Quartal einen Entkonsolidierungsgewinn im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Montega hat deshalb die Schätzungen für Jahresüberschuss und Ergebnis je Aktie angehoben.

Mit der Übernahme von KODAK MOMENTS will CEWE sein Sofortfoto-Geschäft am Point of Sale international ausbauen, insbesondere in Nordamerika und Australien. Die Bilanz bietet dafür Spielraum: Die Eigenkapitalquote stieg zum Halbjahresende auf 71,2 Prozent, der ROCE lag bei 16,5 Prozent.

Die Jahresprognose bleibt unverändert: CEWE erwartet 780 bis 810 Millionen Euro Umsatz sowie ein EBIT von 85 bis 91 Millionen Euro. Montega sieht das Unternehmen für das wichtige Weihnachtsgeschäft und die Integration von KODAK MOMENTS gut aufgestellt. Die Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 98,60EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.