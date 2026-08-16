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    Klöckner & Co: JPMorgan, UBS und Durham ändern ihre Beteiligungen

    Klöckner & Co: JPMorgan, UBS und Durham ändern ihre Beteiligungen
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    **Klöckner & Co: Mehrere Großaktionäre melden veränderte Beteiligungen**

    Bei Klöckner & Co haben mehrere bedeutende Investoren ihre Stimmrechtspositionen verändert. Wie aus insgesamt vier über EQS veröffentlichten Mitteilungen hervorgeht, überschritten beziehungsweise veränderten JPMorgan Chase & Co., UBS sowie der Investor Ben Durham im August unterschiedliche gesetzliche Meldeschwellen. Die Angaben beziehen sich auf insgesamt 99,75 Millionen Stimmrechte der Düsseldorfer Klöckner & Co SE.

    Die jüngste Meldung betrifft JPMorgan Chase & Co. Das US-Finanzinstitut erhöhte seinen Anteil an den Stimmrechten zum 11. August 2026 auf 3,01 Prozent. Dies entspricht 2.997.599 Stimmrechten, die JPMorgan über verbundene Unternehmen zugerechnet werden. Zusätzlich hält der Konzern Instrumente im Umfang von 0,07 Prozent beziehungsweise 65.494 Stimmrechten. Dabei handelt es sich um ein internes Recht auf Rückruf verliehener Aktien. Insgesamt kommt JPMorgan damit auf 3,07 Prozent der Stimmrechte. In der vorherigen Meldung waren 2,97 Prozent direkte beziehungsweise zugerechnete Stimmrechte und insgesamt 3,04 Prozent einschließlich Instrumenten ausgewiesen worden.

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    Einen Tag zuvor hatte JPMorgan zunächst einen Rückgang gemeldet. Zum 10. August 2026 lag der Anteil der Stimmrechte bei 2,97 Prozent, verglichen mit 3,59 Prozent in der vorangegangenen Mitteilung. Der Anteil der Instrumente sank zugleich von 0,27 auf 0,07 Prozent. Insgesamt verringerte sich die ausgewiesene Position damit von 3,86 auf 3,04 Prozent. Die zeitnahen Meldungen dokumentieren somit eine anschließende Aufstockung der stimmberechtigten Aktien.

    Auch die UBS-Gruppe meldete eine wesentliche Veränderung. Zum 12. August 2026 hielt die UBS Group AG insgesamt 5,43 Prozent der Stimmrechte an Klöckner & Co. Die Beteiligung wird über die UBS AG zugerechnet und umfasst 5.412.419 Aktien. Instrumente mit Stimmrechtsbezug wurden nicht ausgewiesen. In der vorherigen Mitteilung hatte UBS ebenfalls insgesamt 5,43 Prozent gemeldet, davon allerdings 3,45 Prozent aus Aktien und 1,98 Prozent aus Instrumenten. Die aktuelle Position besteht damit vollständig aus stimmberechtigten Aktien.

    Darüber hinaus überschritt der Investor Ben Durham am 7. August 2026 die Fünf-Prozent-Schwelle. Ihm wurden 4.990.056 Stimmrechte beziehungsweise 5,002562 Prozent zugerechnet. Die Beteiligung wird über Decagon Asset Management LLP gehalten. In der vorherigen Meldung waren 3,17 Prozent ausgewiesen worden. Instrumente oder Barausgleichsvereinbarungen bestehen laut Mitteilung nicht.

    Die Meldungen stellen ausschließlich die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsänderungen dar. Aussagen zu strategischen Absichten der Investoren oder zu möglichen Auswirkungen auf die Geschäftspolitik von Klöckner & Co enthalten sie nicht.



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    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 12,24EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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