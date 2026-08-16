Douglas-Aktie: Berenberg sieht 14 Euro, Goldman warnt vor 7 Euro

Berenberg bestätigte nach den Zahlen zum zweiten Quartal die Einstufung „Buy“ und beließ das Kursziel bei 14 Euro. Nach Einschätzung des Analysten Michael Heider entsprachen die veröffentlichten Kennziffern den zuletzt bereits gesunkenen Erwartungen. Die Geschäftsentwicklung spiegele eine schwächere Konsumentenstimmung wider, insbesondere in den Kernmärkten der Parfümeriekette. Zugleich habe der Druck auf die Profitabilität weiter zugenommen.

Die Einschätzungen der Analysten zur Parfümeriekette Douglas gehen nach den jüngsten Quartalszahlen deutlich auseinander. Während die Privatbank Berenberg an ihrer Kaufempfehlung festhält, stuft Goldman Sachs die Aktie herab. Einig sind sich beide Institute allerdings darin, dass sich das Marktumfeld für den europäischen Kosmetik- und Körperpflegesektor spürbar eingetrübt hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Trotz dieser Belastungen hält Berenberg die Douglas-Aktie für attraktiv bewertet. Die Kaufempfehlung basiert damit offenbar weniger auf einer kurzfristigen operativen Dynamik als auf der Erwartung, dass die bereits eingepreisten Schwierigkeiten begrenzt sein könnten. Das Kursziel von 14 Euro signalisiert aus Sicht der Bank weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial.

Deutlich skeptischer fällt die Analyse von Goldman Sachs aus. Die US-Investmentbank senkte ihr Kursziel von 9 auf 7 Euro und stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Sell“ ab. Die Ergebnisse des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2025/26 hätten die strukturellen Herausforderungen im europäischen Kosmetik- und Körperpflegemarkt bestätigt, schrieb Analyst Richard Edwards.

Besonders problematisch sei die Entwicklung in den wichtigen Märkten Deutschland, den Niederlanden und Frankreich. Dort sei das Geschäft im Vergleich zum Vorjahr rückläufig gewesen. Gleichzeitig verschiebe sich der Umsatzschwerpunkt weiter in Richtung Onlinehandel. Dieser gilt laut Goldman Sachs als weniger profitabel als das klassische Ladengeschäft. Zusätzlich verliere Douglas im stationären Handel Marktanteile.

Damit rückt neben der schwachen Nachfrage vor allem die Zusammensetzung des Geschäfts in den Mittelpunkt. Ein wachsender Onlineanteil kann zwar Reichweite und Bequemlichkeit erhöhen, belastet jedoch nach Einschätzung von Goldman Sachs die Margen. Sinkende Marktanteile in den Filialen verschärfen die Situation zusätzlich, weil das stationäre Netz traditionell eine wichtige Rolle für Beratung, Markenpräsenz und Kundenbindung spielt.

Für Anleger ergibt sich somit ein widersprüchliches Bild: Berenberg sieht in der niedrigen Bewertung eine Einstiegschance, Goldman Sachs warnt vor anhaltenden operativen Problemen. Entscheidend dürfte sein, ob Douglas die Konsumzurückhaltung überwinden, die Profitabilität stabilisieren und die Position im stationären Handel verteidigen kann. Solange dies nicht erkennbar ist, bleibt die Aktie ein stark umstrittenes Investment.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 8,19EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar