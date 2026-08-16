Bundesanleihen im Spannungsfeld: Ölpreise und Nahost-Krise bewegen Märkte

Ausschlaggebend für die zwischenzeitlichen Kursgewinne waren nachgebende Ölpreise. Sie dämpften die Inflationserwartungen und erhöhten damit die Attraktivität festverzinslicher Wertpapiere. Sinkende Energiepreise gelten an den Finanzmärkten als entlastend für die Verbraucherpreise und können den Druck auf die Notenbanken verringern, die Leitzinsen weiter anzuheben.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich in den vergangenen Handelstagen uneinheitlich entwickelt. Maßgeblich waren vor allem die Schwankungen an den Rohstoffmärkten, die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten sowie neue Konjunkturdaten aus den USA. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte zeitweise um 0,35 Prozent auf 125,08 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 3,13 Prozent sank. In einer weiteren Handelsphase fiel der Bund-Future jedoch um 0,43 Prozent auf 124,46 Punkte; die Rendite stieg im Gegenzug auf 3,19 Prozent.

Die Entspannung erwies sich allerdings als fragil. Zuletzt zogen die Rohölpreise wieder an. Hintergrund ist die weiterhin angespannte Lage im Nahen Osten und insbesondere die unklare Situation an der Straße von Hormus. Kurz vor dem Ablauf einer 60-tägigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran gibt es demnach weiterhin keine belastbaren Hinweise auf eine dauerhafte Öffnung der strategisch wichtigen Meerenge oder auf eine umfassende Einigung zur Beendigung des Konflikts.

Der Iran widersprach zugleich Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Vereinigten Staaten die Kontrolle über die Straße von Hormus hätten. Die iranische Behörde für die Meerenge erklärte, wiederholte Äußerungen amerikanischer Regierungsvertreter änderten nichts an der tatsächlichen Lage. Teheran hält an seiner Position fest, die Durchfahrt erst nach Erfüllung eigener Bedingungen wieder zu ermöglichen. Zudem verwies der Iran auf Pläne, künftig Gebühren für die Passage zu erheben, unter anderem als Ausgleich für Umweltschäden durch den Schiffsverkehr.

Auch die Konjunkturdaten beeinflussten die Zinserwartungen. Die US-Erzeugerpreise stagnierten im Juli auf Monatssicht und blieben damit hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig beantragten mehr Menschen als prognostiziert erstmals Arbeitslosenunterstützung. Beide Entwicklungen sprechen gegen eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank. Schwache US-Einzelhandelsumsätze und ein deutlich eingetrübtes Verbrauchervertrauen verstärkten diesen Eindruck. Damit bleiben die Märkte zwischen nachlassendem Preisdruck und geopolitisch bedingten Inflationsrisiken gefangen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 124,2EUR auf L&S Exchange (14. August 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

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