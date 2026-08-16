Hamburger Hafen schwächelt – DoGo Power gewinnt Innovationspreis

Als Belastungsfaktoren nannte die Hafenverwaltung die laufende Modernisierung der Terminals sowie sinkende Importe von Mineralölprodukten. Besonders der Krieg im Iran habe die globalen Energiemärkte unter Druck gesetzt und ab April zu niedrigeren Einfuhren von Mineralöl und Biodiesel geführt. Der Umschlag von flüssigem Massengut brach dadurch um 14 Prozent ein.

Der Hamburger Hafen hat im ersten Halbjahr 2026 erneut an Umschlag verloren. Nach Angaben der Hamburg Port Authority wurden an Deutschlands größtem Seehafen insgesamt 56,1 Millionen Tonnen Güter bewegt. Das entspricht einem Rückgang von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch der Containerverkehr entwickelte sich rückläufig: Mit rund vier Millionen Standardcontainern (TEU) lag der Umschlag 3,8 Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2025.

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China blieb trotz eines Rückgangs von 3,4 Prozent der wichtigste Partner im Containerverkehr. Der Handel mit dem Land erreichte damit weiterhin nahezu das Volumen der fünf darauffolgenden Partnerländer zusammen. Deutlich schwächer entwickelte sich der Containerumschlag mit den USA, der um 13,5 Prozent sank. Positive Impulse kamen dagegen aus Singapur, Finnland und Indien. Der Umschlag mit Singapur legte um 13,1 Prozent zu, mit Finnland um 24,7 Prozent und mit Indien um 7,2 Prozent.

Zuwächse bei Erzimporten und Getreideexporten konnten die Schwäche im Energiebereich teilweise ausgleichen. Der gesamte Massengutumschlag ging deshalb lediglich um 1,1 Prozent auf 15,9 Millionen Tonnen zurück. Beim konventionellen Stückgut fiel das Minus mit fünf Prozent stärker aus. Insgesamt wurden 535.000 Tonnen bewegt, wobei vor allem geringere Exporte von Stahlerzeugnissen belasteten.

Unterdessen meldet der Energiespeicheranbieter DoGo Power eine Auszeichnung für seine Technologie. Das Unternehmen erhielt von EUPD Research den „Top Innovation Award 2026“ für eine vollständig eigenentwickelte 4S-Netzstabilisierungs-Energiespeicherlösung. Die Auszeichnung soll Unternehmen würdigen, die zur Energiewende und zu technologischen Fortschritten im Bereich der erneuerbaren Energien beitragen.

Die 4S-Technologie bündelt ein Energie- und ein Leistungsmanagementsystem sowie Stromumwandlung und Batteriemanagement. Nach Unternehmensangaben kann das System mithilfe von Algorithmen das Verhalten von Synchrongeneratoren simulieren und dadurch Netzspannung und Netzfrequenz stabilisieren. KI-gestützte Verfahren sollen zudem den Betrieb von Photovoltaik, Speichern, Dieselaggregaten und Stromnetz effizient koordinieren. DoGo Power will den Schwerpunkt künftig auf Speicherlösungen für intelligente Stromnetze und netzunabhängige Energiesysteme legen.

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 1.252USD auf Ariva Indikation (14. August 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.