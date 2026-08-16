Delticom steigert Ergebnis trotz Umsatzrückgang – Wintergeschäft im Fokus

Nach Angaben des Unternehmens ist ein Teil des Umsatzrückgangs auf die Entkonsolidierung der DeltiLog GmbH zum 30. September 2025 zurückzuführen. Dadurch entfielen im laufenden Jahr zwar rund 2,2 Millionen Euro Umsatz, zugleich aber auch Kosten der ehemaligen Tochtergesellschaft. Zudem hatte Delticom im ersten Halbjahr 2025 zusätzliche Wachstumschancen genutzt und dadurch ein höheres Geschäftsvolumen erzielt.

Die Delticom AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihre Profitabilität verbessert, musste jedoch einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Geschäftsvolumen hinnehmen. Der Onlinehändler für Reifen und Kompletträder erzielte von Januar bis Juni einen Umsatz von 214 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 237 Millionen Euro. Das Bruttowarenvolumen sank um 9,6 Prozent auf 258 Millionen Euro.

Operativ zeigt die Entwicklung in den ersten sechs Monaten dennoch Fortschritte. Delticom setzte die bereits im zweiten Halbjahr 2025 eingeleitete Konzentration auf profitableres Geschäft fort. Die Bruttomarge stieg von 24,3 auf 24,9 Prozent. Das operative EBITDA verbesserte sich um 5,2 Prozent auf 5,8 Millionen Euro. Einschließlich weiterer Effekte lag das EBITDA bei 5,6 Millionen Euro nach 5,3 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge erhöhte sich damit von 2,2 auf 2,6 Prozent.

Deutlich verbessert hat sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Das EBIT drehte von minus 0,6 Millionen Euro auf plus 0,9 Millionen Euro. Dazu trug auch ein Rückgang der Abschreibungen um 1,1 Millionen Euro bei. Das Konzernergebnis blieb mit minus 0,2 Millionen Euro zwar negativ, fiel aber wesentlich besser aus als der Verlust von 1,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025.

Die Bilanz zeigt ebenfalls eine Stabilisierung. Das Eigenkapital stieg auf 54,1 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 20,5 auf 23,7 Prozent. Gleichzeitig reduzierte sich die Bilanzsumme auf 229 Millionen Euro. Die Vorräte gingen auf 72 Millionen Euro zurück, während Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zunahmen. Die liquiden Mittel lagen mit 5,6 Millionen Euro über dem Vorjahreswert von 3,5 Millionen Euro.

Das Marktumfeld entwickelte sich uneinheitlich. In Deutschland stiegen die Verkäufe von Pkw-, Offroad- und leichten Lkw-Reifen an Verbraucher nach ersten Schätzungen um 6,5 Prozent. Besonders gefragt waren Ganzjahresreifen. Dagegen lagen die Bestände im Handel unter dem Vorjahresniveau. Zusätzliche Unsicherheit schaffen seit Juli geltende Anti-Dumping-Zölle auf bestimmte in China produzierte Reifen.

Für das Gesamtjahr bestätigt Delticom seine Prognose. Erwartet werden weiterhin Umsätze zwischen 480 und 520 Millionen Euro sowie ein operatives EBITDA von 19 bis 24 Millionen Euro. Entscheidend dürfte dabei das Winterreifengeschäft im zweiten Halbjahr sein.

Die Delticom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,22EUR auf Tradegate (14. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar