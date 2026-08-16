Doch kein Warnstreik heute bei der Saarbahn
Für Sie zusammengefasst
- GDL sagt geplanten Warnstreik bei Saarbahn ab
- S1 fährt regulär und Extrabusse verkehren zusätzlich
- Ein weiterer Saarbahnstreik am Montag blieb offen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die Lokführergewerkschaft GDL hat den ursprünglich auch für heute geplanten Warnstreik bei der Saarbahn abgesagt. Damit fahre die S1 regulär, teilten die für die Bahn zuständigen Stadtwerke Saarbrücken in der Nacht mit. Zusätzlich verkehrten Extrabusse im Rahmen des Schienenersatzverkehrs, wie es weiter hieß. Ob am Montag die Arbeit bei der Saarbahn erneut niedergelegt wird, wurde nicht bekanntgegeben. Die Lokführergewerkschaft hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach wegen festgefahrener Tarifverhandlungen gestreikt./mik/DP/zb
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